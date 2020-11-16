Astrolojide 11. Ev Ne Demek?

Bu anlamlar, asırlar içerisinde Sümerlerden Mısırlılara, Roma Uygarlığı'ndan İslamiyet’e kadar pek çok medeniyet eliyle çeşitlenmiştir. 11. Evin anlamı da pek çok kültürün izini taşıyacak niteliktedir. Yalnız 11. evin diğer evlerden farkı, her kültürde “iyi şans evi” olarak kabul edilmesidir. Peki, bu ev neyi anlatır?

Geleceğe Dair Planlar

Modern astrolojide 11. ev, kişinin geleceğe dair hedef ve planlarını anlatır. Bu evi hayat planlarıyla özdeşleştiren astroloji, bu evde yer alan burç kapsamında kişinin hangi alanlarda hedefler belirlediğini anlamaya çalışır. Örneğin, kişinin umutlarını, beklentilerini ve hayallerini anlatan 11. evde kova burcu olan bir kişi, cemiyetler, topluluklar içinde olmak isteyecek, toplumu ilgilendiren meselelerde daha önce kimsenin denemediği şekillerde (kova etkisi bunu gerektirir çünkü) aktif rol almak isteyecektir.

Kişinin hedeflediği, toplumu iyileştirmek ve ilerletmek olacaktır. Tabi bu durum her burç için ayrı ayrı incelenebileceği gibi buradaki gezegenler ve bu gezegenlerin yaptığı açılar da 11. evin aktif çalışmasına hizmet edeceklerdir.

Kariyerden Gelen Kazançlar

11. ev aynı zamanda 10. evin ikinci evidir. Yani 10. ev kariyerse 11. ev de bu kariyeri gerçekleştirmek için elde edilen kaynakları ve destekleri gösterir. İş birliği yaptığımız kişileri, aldığımız arkadaş desteklerini ve ortak hedefler için bir araya geldiğimiz grup dinamiklerini anlatır. Bu anlamda, kariyer hedefleri için sahip olduğumuz manevi kaynakları ortaya koyar, denilebilir.

Bununla birlikte bu ev, kariyerden gelen getirileri de ifade eder. Bu nedenle modern astrolojide bu ev, ün, statü, şan ve şöhret evi olarak geçer. Tabi herkes yaptığı işle ünlü olmuyor. Bu sebeple bu ifadeyi kazanılan terfiler, makamlar olarak düşünmek de açıklayıcı olabilir.

Arkadaşlıklar ve Çevre

11. ev sadece kariyer hedefleri için bize destek verenleri anlatmaz. Genel olarak ilişkide bulunulan arkadaş gruplarını, sosyal çevreyi, takım çalışmalarını da ifade eder. Haritanın en pozitif alanı olarak kabul edilen 11. Ev, kişinin kişisel gelişiminde rol oynayan çevrenin ipuçlarını verir.

İkincil Bir Ev Olarak 11. Ev

Doğum haritası incelenirken astrologların işini kolaylaştıran bir sınıflama mevcuttur. Örneğin evler söz konusu olduğunda haritada bulunan on iki ev üç gruba ayrılarak incelenir. Öncü evler, 1. (yani yükselen), 4. (haritanın dip noktası), 7. ve 10. (haritanın tepe noktası) evlerdir.

Bu evlerin etkileri son derece güçlü ve hızlıdır. Dolayısıyla bu evlerden birinde yer alan bir gezegen, etkisini yoğun hissettirecektir. Öte yandan ikincil evler, etkilerini zaman içerisinde gösteren evlerdir. 2., 8., 5. ve 11. evler ikincil ev kategorisine girerler. Buraya düşen bir gezegenin kendini ortaya koyması zor değilse de biraz zaman alacaktır.

Bu nedenle ikincil bir ev olan 11 evin etkisi yarı yarıya düşüktür. Ama yine de yükselenle sekstil (60 derecelik) açı yapıyor oluşu ve tepe noktasına (10. ev) yükselimde olması sebebiyle şanslı bir ev olarak kabul edilmektedir.