Astrolojide hangi açılar iyi?

Astrolojiye ilgi duyan herkesin yolu doğum haritalarıyla illa ki kesişir. Doğum haritalarının yorumlanması sadece haritadaki evler ve bu evleri aktive eden gezegenlerin hangi burçlarda yer almasıyla sınırlı kalmaz. Gezegenlerin birbirlerine görünümüne de bakmak gerekir. Bu görünümleri astroloji, açı olarak değerlendirir. Astrolojide açılar, temel açılar olarak da kabul edilen, kavuşum, sekstil, kare, üçgen ve karşıt açı olmak üzere beşe ayrılırlar. Peki, bu açılardan hangileri iyidir?

İyi Açı Var Mıdır?

Bu soruya cevap vermeden önce iyi kavramının astroloji açısından ne anlama geldiğini kavramak önem kazanmaktadır. Kuşkusuz batı astrolojisine göre sıklıkla ele alınan bildiğimiz astrolojide iyi olanın, işe yarayıp yaramadığına bakılarak yarar sağlama anlamında kullanıldığını yani daha pragmatik bakıldığını söylemek mümkündür. Vedik (Hint) astrolojiye göre ise durum biraz daha köşeleri törpülenmiş vaziyettedir.

Karşıt açı, kare açı gibi kötüyü çağrıştıran açı terminolojilerini kullanmayan Vedik’te dolayısıyla iyi açı tabiri de bulunmaz. Bunun yerine rahat etkileşimlerin olduğuna ya da zorlayıcı etkilerin göründüğüne dair anlatımlar tercih edilir. Burada da her ne kadar batı astrolojisine göre anlatım yapılsa da sekstil ve üçgen açılar, “iyi açı” tabirinden çok diğerlerinden “daha rahat sayılan açılar” olarak anlatılacaktır.

Sekstil Açı

Doğum haritalarını incelerken gezegenler arasında görünümlerin kırmızı veya mavi çizgilerle belirlendiği görülür. Bu çizgilerden mavi olanlar ya uzundur ya da kısadır. Kısa mavi çizgiler harita yorumlayıcısına çizginin iki ucundaki gezegenin birbirine 60 derece ile baktığını anlatır. Astrolojide 60 derecelik açı sekstil (sextile) açıdır. Sekstil açı iki gezegen arasında iyi bir iletişim olduğunu, aralarında bir uzlaşı ve iş birliği olduğunu ifade eder.

Örneğin haritasında Güneş ile Mars arasında sekstil açı bulunan bir kişi, hayatı boyunca karakterini (Güneş) rahatça ortaya koyabilecek, kendini istediği şekilde ifade edebilecek gücü, motivasyonu ve hareket enerjisini (Mars) bulacaktır.

Güneş ile Mars ömür boyu birlikte hareket eden iki iyi arkadaş gibi çalışacaktır, denilebilir. Bu anlamda sekstil açı, harita sahibine rahatlık, kolaylık verecek, onu zorlamayacaktır. Sekstil açı Venüs doğasındadır. Yani küçük çabalarla şansa ve kısmete ulaşmanın kolay olduğunu anlatır.

Üçgen Açı

Haritada uzun mavi çizgiyi anlatan açı da üçgen açıdır. Birbirlerine 120 derecelik açıyla bakan gezegenleri ifade eder. Astrolojide üçgen açı çaba sarf etmeden gelen iyilikleri ve kolaylıkları anlatır. Şansın fazlasıyla açık olduğu, adeta işlerin zahmetsizce çözüme kavuştuğu, hedeflere rahatça ulaşıldığı bir etkiyi anlatır.

Örneğin bir haritada Ay ile Jüpiter arasında üçgen açı varsa harita sahibi duygularını (Ay) rahatça ifade eden hatta sevdiği uğraşılardan bir kariyer (Jüpiter) ortaya çıkartan biri olabilir. Duygusal anlamda bir bilgeliğe de zaman içinde erişebilir. Üçgen açı doğası gereği zaten Jüpiter gezegenine benzer; şans, bolluk ve bereket adeta kişinin hayatına akar.