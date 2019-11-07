Astronotlar öğrencilerin sorularını cevapladı

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Edremit Şubesi tarafından düzenlenen seminerde, yetkililerin astronotlarla telsizden canlı bağlantı kurması büyük heyecana neden oldu.

Ayvalık Atatürk İlköğretim Okulu'nda düzenlenen seminerde öğrenci ve velilere, telsiz haberleşmesi, acil afetlerde telsiz kullanımı, amatör telsizcilik gibi konularda bilgiler verildi.

Seminere, TRAC Edremit Şubesi'nden İsmail İrgörücü, Tolay Eceova, Murat Anlayan, Hakan Kurtarıcı ve Fahri Ergin konuşmacı olarak katıldı.

NASA tarafından dünya çapında 40 okula verilen onay doğrultusunda dünyanın takip ettiği bir etkinlik olan TRAC İzmir Şubesi'nin NASA'ya bağlı ARISS işbirliğinde Uluslararası Uzay İstasyonu (UUI) ile kurulan telsiz bağlantısı ile ayrı bir önem kazandı. Ukeb okullarının 20 öğrencisi, yörüngede bulunan ISS Uzay İstasyonu astronotları ile canlı telsiz bağlantısı gerçekleştirerek, öğrencilerin sordukları sorulara canlı bağlantıda cevap verdiler.

Atatürk ilköğretim Okul Müdürü Mustafa Karaman, "Öğrencilerimize faydalı farklı bir etkinlik düzenlemeyi düşündük. Bu etkinlikle acil afet gibi olağanüstü durumlar da iletişimin kesildiğinde telsiz haberleşmesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Kendimde bu toplantı sonrası en kısa zamanda amatör telsizci olmaya karar verdim. İlk sınava girip ben de belge almak istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA