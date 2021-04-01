Astsubay Başçavuş(Hava Kuvvetleri) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0210.05



Meslek Adı : Astsubay Başçavuş(Hava Kuvvetleri)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler



Meslek Alt Ana Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Meslek Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Meslek Birim Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Astsubay Başçavuş(Hava Kuvvetleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç) mesleği için “8131.24” kod olarak kullanılır iken Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) mesleği için “8171.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Astsubay Başçavuş(Hava Kuvvetleri) Meslek Kodu “0210.05” olarak belirlenmiştir.