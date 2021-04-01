Astsubay Başçavuş(Kara Kuvvetleri) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
Astsubay Başçavuş(Kara Kuvvetleri) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Astsubay Başçavuş(Kara Kuvvetleri) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Kodu : 0210.04
Meslek Adı : Astsubay Başçavuş(Kara Kuvvetleri)
Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları
Meslek Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları
Meslek Birim Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Astsubay Başçavuş(Kara Kuvvetleri) Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRSveECS) mesleği için “8344.05” kod olarak kullanılır iken Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü mesleği için “7311.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Astsubay Başçavuş(Kara Kuvvetleri) Meslek Kodu “0210.04” olarak belirlenmiştir.