Astsubay Çavuş (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
Astsubay Çavuş (Jandarma) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Astsubay Çavuş (Jandarma) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Kodu : 0210.27
Meslek Adı : Astsubay Çavuş (Jandarma)
Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları
Meslek Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları
Meslek Birim Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans
Astsubay Çavuş (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.45” kod olarak kullanılır iken Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.39” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Astsubay Çavuş (Jandarma) Meslek Kodu “0210.27” olarak belirlenmiştir.