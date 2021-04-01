Astsubay Kıdemli Başçavuş (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0210.22



Meslek Adı : Astsubay Kıdemli Başçavuş (Jandarma)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler



Meslek Alt Ana Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Meslek Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Meslek Birim Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Astsubay Kıdemli Başçavuş (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Müşteri Kabul Görevlisi (araç Muayene İstasyonu) mesleği için “4419.03” kod olarak kullanılır iken İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni mesleği için “3432.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Astsubay Kıdemli Başçavuş (Jandarma) Meslek Kodu “0210.22” olarak belirlenmiştir.