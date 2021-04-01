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Astsubay Kıdemli Başçavuş (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Astsubay Kıdemli Başçavuş (Sahil Güvenlik) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Astsubay Kıdemli Başçavuş (Sahil Güvenlik) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Astsubay Kıdemli Başçavuş (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0210.30
 
Meslek Adı : Astsubay Kıdemli Başçavuş (Sahil Güvenlik)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler
 
Meslek Alt Ana Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları
 
Meslek Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları
 
Meslek Birim Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Görev ve İşlem Basamakları : Astsubay Kıdemli Başçavuş (Sahil Güvenlik);kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaynak yöntem sayfasında belirtilen şartlar dahilinde, gazaltı kaynağı ön hazırlığı, kaynak ve kaynak sonrası işlemlerini yapma, kaynak akım üretici ve kaynak düzeneğinin bakmını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

Astsubay Kıdemli Başçavuş (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri mesleği için “3212.03” kod olarak kullanılır iken Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü) mesleği için “7211.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Astsubay Kıdemli Başçavuş (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu “0210.30” olarak belirlenmiştir.

 

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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