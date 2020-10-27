Astsubay kocanın, eşinin işyerinde çıkardığı olayda ölü sayısı 4'e yükseldi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki 44 yaşındaki astsubay Köksal Doğru'nun , kuaför dükkanı işleten eşinin iş yerinde katliam yaptığı olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. Doğru'nun vurduğu Gizem Önal da tedavi gördüğü hastanede 55 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 2 Eylül Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Sevgi Mahallesi'nde meydana geldi. Astsubay Köksal Doğru, boşanma aşamasında olan 39 yaşındaki eşi Handan Doğru'nun işlettiği kadın kuaför salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasının art arda ateşledi. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Köksel Doğru'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile iş yerinde çalışan26 yaşındaki Gizem Önal ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen 39 yaşındaki Alper Rapuroğlu'na isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, Köksel Doğru ise iş yerinden çıkıp 100 metre ileride silahını başına dayayıp tetiği çekti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu ile Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Gamze Önal ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

55 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavisi süren Gizem Önal, 55 gün sonra verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Önal'ın öldüğünü duyan yakınlarını yasa boğarken, genç kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.