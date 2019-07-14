Astsubay Türken unutulmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Tuzla Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken, unutulmadı.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken için ölümünün yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Sarımsaklı Yunus Emre Camii'nde, Türken için mevlit okutuldu. Mevlit sonrası katılanlara lokma ikramı yapıldı.

Kaynak: İHA