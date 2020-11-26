Milli Savunma Bakanlığı, KPSS puanı ile baraj belirleyerek bu işlemi branşlara göre gerçekleştirmektedir. Astsubay olabilmek için KPSS'den belirli bir puan almak gerekmektedir. Ayrıca puanın yanı sıra dış görünüşe de bakılmaktadır. İşte Astsubaylık KPSS istiyor mu? Astsubay KPSS puanı nedir? Astsubay KPSS puan şartı hakkında detaylar...

ASTSUBAY KPSS ÖNLİSANS PUANI NEDİR?

Astsubay KPSS ön lisans puanı ilan yayımlandığında belli oluyor. Astsubaylık için 60 ve 65 KPSS puan şartı aranmaktadır.

ASTSUBAYLIK KPSS İSTİYOR MU?

Astsubaylık KPSS puanı önlisans düzeyinde P93 ile gerçekleşiyor. Her branş için belirli kontenjanda adayı değerlendirmeye tabi tutan MSB, bu nedenle kontenjan sayısına göre başvuran kişilerin KPSS P93 puanını yukarıdan aşağıya doğru sıralıyor. Buna göre de astsubaylık taban puanı belirleniyor. İşte, geçtiğimiz yıla ait P93 astsubaylık taban puanı bilgileri;

KPSS ASTSUBAY ALIMI PUANI KAÇ?

KPSS puanı şartı aranan branşlar için; KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için bu puanın en az %80'ini almış olmak şartı bulunuyor.

ASTSUBAY OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Astsubay olma şartları;

- Lise ya da dengi okullardan mezun olmak, 2 yıllık ya da 4 senelik fakültelerden mezun olmak,

- 4 senelik fakülteleri bitirenler adına 28 yaş üstü olmamak,

- 2 senelik fakülteleri bitirenler adına 26 yaş üstü olmamak,

- Diş yapısının kusursuz olması,

- Vücut yapısı sağlam ve düzgün olmak, herhangi vücut sorunun olmaması,

- Vücutta herhangi dövme, çizik, yanık gibi durumlar olmaması,

- TSK'nın belirlemiş olduğu boy ölçü oranına sahip olma. Erkeklerde 1.64, kadınlarda 1.58 boy minimum şarttır.

Askeri hastaneye sevk edilip sağlık raporu alınır. Orada sorun çıkmaması vaziyetinde 50 soruluk yazılı sınava girilir. Bu sınavlar neticesinde minimum 70 puan alınması gerekir. Bununla beraber kazanıldığı takdirde son olarak mülakat sürecine tabi tutulur.

YEDEK ASTSUBAY OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Yedek Astsubay olma şartları;

- Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen kişiler, ödeme yaptıktan hemen sonra celp tercihlerini belirlemektedir.

- Kurada çıkmamaları vaziyetinde erteleme hakkı olan kişiler, askerliklerini erteleyebilir ya da eğitim vaziyetlerine göre yedek astsubay şeklinde vatani görevini yerine getirebilir.

- Bedelli askerlikten faydalanmak istemeyen kişilere ise türlü alternatifler sunulmaktadır. Lisans ya da üstü mezunlara yedek subaylık şansı tanımlanırken meslek yüksekokulu mezunlarına ise yedek astsubaylık şansı tanımlanıyor. Lisans veya üstü mezunlar da yedek astsubaylık uygulamasından yararlanmaktadır. Yedek subay ve astsubay olan kişiler askerlik görevlerini 12 ay şeklinde yerine getirmektedir.

Bu şartlar dahilinde astsubay ve yedek astsubay olmak mümkündür. Kişi şartlara uygunsa e-devlet aracılığıyla başvuru yapabilir.