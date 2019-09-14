ASÜ Kütüphanesinde kitap sayısı 115 bini aştı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kütüphane koleksiyonundaki kitap sayısının 115 bini aştığını söyledi.

Şehrin en büyük kütüphanesi olan ASÜ Kütüphanesine, 2019 yılının dokuz aylık döneminde 17 bin 863 kitap daha kazandırdıklarını, böylece koleksiyondaki basılı kitap sayısının 87 bin 503'e ulaştığını belirten Şahin, "Basılı eserlerin yanı sıra, elektronik yayınlarla da koleksiyon zenginleştiriliyor. Kütüphanemizde, 27 bin 608 adet elektronik kitapla birlikte toplam eser sayısı, kısa zaman içinde 115 bin 111 olmuştur" dedi. Basılı eserlerin 4 bin 384'ünün, düzenledikleri ve halen devam eden kitap bağışı kampanyası kapsamında kütüphaneye kazandırıldığını da kaydeden ASÜ Rektörü Şahin, "Tüm bağışçılarımıza bir kere daha teşekkür ediyoruz. Bağış kampanyamız bir süre sınırı olmaksızın devam ediyor. Şehrin en büyük kütüphanesini, -halkımızın da desteği ile büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

ASÜ Kütüphanesi tekli ve çoklu çalışma odaları gibi kullanıcı odaklı fiziki düzenlemeler ile elektronik katalog tarama ve ödünç alma sistemleriyle de dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA