ASÜ’de 15 Temmuz sergisi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ)'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle fotoğraf sergisi açıldı.

ASÜ Sosyal Tesislerinde, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe kalkışmasının yaşandığı gün ve takip eden diğer günlerde neler olup bittiğine dair fotoğraf sergisi açıldı. O gece yaşananlarla ilgili fotoğrafların yer aldığı sergi, hem darbe akşamındaki hain saldırılara hem de hainler karşısındaki asil mücadeleye vurgu yapıyor. Fotoğrafların, anlatımlarla da zenginleştirildiği sergiyi, her gün ASÜ ailesinden pek çok kişi geziyor. Kampüste, Merkezi Konferans Salonu Fuaye Alanında da benzeri bir sergi yılın her günü görülebiliyor.

Kaynak: İHA