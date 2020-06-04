ASÜ’de 72 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan oluşturuldu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, son 5 yıl içinde kampüsteki yeşil alan miktarının ve ağaç sayısının iki kat arttığını söyledi.

Dünya Çevre Günü münasebetiyle bir açıklama yapan Prof. Şahin, Mayıs ayı verilerine göre kampüsteki -çim ve ağaçlandırma sahaları dahil, toplam yeşil alanın 510 bin metrekareye ulaştığını, bunun yaklaşık 72 futbol sahasına eşdeğer olduğunu, miktarın yarısının da son 5 yıl içinde oluşturulduğunu vurguladı. Yıl içinde yapılacak olan yeni yürüyüş yolları, bina çevresi düzenlemeleri ve park-bahçe çalışmaları ile yeşil alanın biraz daha artacağını belirten Prof. Dr. Şahin, hedeflerinin her yıl anlamlı bir büyüme elde etmek olduğuna dikkat çekti. Kampüsteki toprak yapısının bitki yetiştirmeye uygun olmadığını, ancak buna rağmen ağaçlandırma çalışmalarında ciddi bir mesafe kat ettiklerini söyleyen Rektör Şahin, "Beş yıl içinde yaklaşık 36 futbol sahası büyüklüğünde yeni yeşil alan oluşturduk. Yeşil alanlarımızda toplam 35 bin 500 civarında ağaç bulunmaktadır. Bu yıl iğde, ılgın, ligustrum, akasya, dut ve diğer meyve türlerinde yaklaşık bin 500 fidan daha toprakla buluşturuldu ve buluşturuluyor." Ağaçlandırma çalışmalarını samimi bir şekilde sahiplendiklerini ve kampüsteki yeşil dokunun giderek daha belirgin bir hale gelmeye başladığını ifade eden Rektör Şahin, "Bu çalışmaları tek başına yeterli görmüyoruz. Çevre çalışmaları bir bütün olarak düşünülmeli. Enerjinin verimli kullanımı, zehirli gaz salınımının düşürülmesi, sıfır atık uygulamaları, konuya dair eğitim düzeyinin arttırılması Tüm bu alanlarda gerçekleştirdiğimiz bütüncül çalışmaların ardından Üniversitemiz, 2019 yılı sonunda GreenMetric tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerde, Türkiye'nin en çevreci üniversiteleri sıralamasında dördüncü basamakta yer aldı. Çevre duyarlılığı ile çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Rektör Prof. Şahin, kampüsün ağaçlandırılmasında kullanılan fidanların bir kısmının ASÜ serasında üretildiğini de anımsattı.

Kaynak: İHA