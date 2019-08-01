ASÜ’de yeni yüksek lisans ve doktora programları onaylandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yeni lisansüstü programların açılmasına dair Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yaptıkları başvurunun kabul edildiğini söyledi.

"Veterinerlik İç Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans" ve "Veterinerlik İç Hastalıkları Doktora" programları için YÖK'e yaptıkları talebin uygun görüldüğünü kaydeden Rektör Şahin, "İlgili talebimiz Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında incelendi ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4 ve 7'nci maddeleri uyarınca kabul edildi" dedi. Şahin, yeni programların şehre ve üniversiteye hayırlı olması dileklerinde bulundu ve alana dair bilimsel çalışmaların derinliğinin süreç içerisinde artacağını kaydetti.

Kaynak: İHA