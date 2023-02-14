Asumah Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asumah Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asumah Abubakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asumah Abubakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asumah Abubakar 10 Mayıs 1997 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Portekiz,Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Asumah Abubakar-Ankra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asumah Abubakar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Asumah Abubakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Asumah Abubakar'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Asumah Abubakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Asumah Abubakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Asumah Abubakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asumah Abubakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında Willem II U19

1 Temmuz 2016 yılında Willem II

27 Temmuz 2018 yılında MVV Maastricht

1 Temmuz 2019 yılında SC Kriens

11 Ocak 2021 yılında FC Lugano

14 Ocak 2022 yılında FC Luzern

Asumah Abubakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asumah Abubakar şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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