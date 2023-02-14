Asumah Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asumah Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Asumah Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Asumah Abubakar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Asumah Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asumah Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asumah Abubakar

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asumah Abubakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asumah Abubakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asumah Abubakar 10 Mayıs 1997 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Portekiz,Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Asumah Abubakar-Ankra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asumah Abubakar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Asumah Abubakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Asumah Abubakar'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Asumah Abubakarboyu ve yaşı kaç

Asumah Abubakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Asumah Abubakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Asumah Abubakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asumah Abubakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında Willem II U19

1 Temmuz 2016 yılında Willem II

27 Temmuz 2018 yılında MVV Maastricht

1 Temmuz 2019 yılında SC Kriens

11 Ocak 2021 yılında FC Lugano

14 Ocak 2022 yılında FC Luzern

Asumah Abubakar kimdir

Asumah Abubakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asumah Abubakar şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Corners Babies (Gana)(2014-15);

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Asumah Abubakar nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Son Haberler
Moussa Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moussa Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gael Clichy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gael Clichy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gael Clichy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gael Clichy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Malik Sawadogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Sawadogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Malik Sawadogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Sawadogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beyoğlu depreme dayanıklı mı? Beyoğlu'nda deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Beyoğlu depreme dayanıklı mı? Beyoğlu'nda deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?