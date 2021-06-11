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  3. Asuman Krause hasrete son veriyor! İmzalar atıldı, ekranlara dönüyor

Asuman Krause hasrete son veriyor! İmzalar atıldı, ekranlara dönüyor

Ekranlara uzun bir ara veren sevilen sunucu Asuman Krause, hasrete son veriyor. Ünlü sunucu, seyirci tarafından büyük bir ilgiyle izlenen o meşhur programı sunacak. İşte detaylar...

Asuman Krause hasrete son veriyor! İmzalar atıldı, ekranlara dönüyor

Ekranların sevilen sunucuları arasında olan ve uzun yıllar boyunca Fear Factor ile Whipeout gibi yarışma programlarını sunan Asuman Krause, daha önce Ufuk Özkan'ın 360 TV'de sunduğu Aileler Yarışıyor programının yeni sunucusu oldu.

HAZİRAN AYINDA İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönme kararı alan Krause, haziran ayı içerisinde yayınlanmaya başlayacak olan Aileler Yarışıyor ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hafta içi her akşam yeni bölümleriyle ekrana gelecek programın sunuculuğunu Asuman Krause'nin yapacak olması ünlü ismin hayranlarını oldukça sevindirdi. 

Asuman Krause hasrete son veriyor! İmzalar atıldı, ekranlara dönüyor

SUNDUĞU YARIŞMALAR İZLENME REKORU KIRDI

2009 Mayıs ayına kadar Show TV'de Wipe Out programını sunan Krause, ayrıca, Star TV'de çekimleri Arjantin'de yapılan  Fear Factor Extreme adlı yarışmayı sundu. 2011'in Kasım ayından itibaren FOX'ta yeniden yayımlanmaya başlayan Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlenen Krause sunduğu yarışma programlarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran isimlerden biri. 

Asuman Krause hasrete son veriyor! İmzalar atıldı, ekranlara dönüyor

OYUNCULUĞA VE ŞARKICILIĞA DA EL ATTI

Öte yandan 2005 yılında "Sen Ne Dilersen" adlı filmde oyunculuğa adım atan Krause "Sonradan Görme"  dizisinde Metin Şentürk ile başrolü paylaştı. Yine aynı yıl "Aynı Çatı Altında" adlı yapımda rol aldı. "No Şavaş Yes Manken" tiyatro oyununun ardından, Kandemir Konduk'un "İyi Aile Çocuğu" tiyatrosunda başrol alarak oyunculuğunu konuştururken, 2006 yılında mankenliği bırakarak şarkıcılığa başladı. Krause "Çok Yalnızım" ve "Kukla" adında iki albüm çıkardı.

Asuman Krause hasrete son veriyor! İmzalar atıldı, ekranlara dönüyorAsuman Krause hasrete son veriyor! İmzalar atıldı, ekranlara dönüyor

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