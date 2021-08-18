Aşure günü yapılması gerekenler nelerdir? Aşure günü 10 kişiye selam vermek fazileti nedir?
Ramazan ayının ardından fazileti ve oruç kıymetinin çok önemli olduğu Muharrem ayı, 9 Ağustos tarihi itibarıyla başladı. Bu ayda ibadetlerini yerine getirmek isteyen, tövbe etmek isteyen ve sevap işlemek isteyenler, aşure gününe ait konu başlıklarına göz atıyor, "Aşure günü yapılması gerekenler nelerdir? Aşure günü 10 kişiye selam vermek fazileti nedir? " gibi sorulara yanıt arıyor. Haberimizde merak ettiğiniz başlıklara yer verdik...
Dinimizde faziletleriyle önemli yeri olan Muharrem ayı, 9 Ağustos 2021 tarihi itibarı ile başladı. Dinimizce özel olan bu günü ibadet ve oruçla geçirmek isteyen Müslümanlar, aşure gününde yapılması gereken ibadetleri ve yerine getirilen sünnetlerin faziletlerini merak ediyor. Peki Aşure günü yapılması gerekenler nelerdir? Aşure günü 10 kişiye selam vermek fazileti nedir?
AŞURE GÜNÜ YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?
Muharrem ayı içerisinde bulunan Aşure gününde yapılması tavsiye edilen ve uygulandığı takdirde sevap kazanılacağı bilinen davranışları ve sünnetleri maddeler halinde derledik.
- Tevbe istiğfarda bulunmak
- Nafile namaz kılmak
- Sıla-i Rahim yapmak (Akrabayı arayıp sormak)
- Sadaka vermek
- Gusül almak
- Sürme çekmek
- Çoluk çocuğa bolluk yapmak
- Bir kişiye su içirmek
- Tırnak kesmek
- Bin kere İhlas suresi okumak
- En az 10 Müslümana selam vermek
- Yolunu kaybetmişe yol göstermek
- Sinirine hakim olup, sakin olmak
- Müslümanların yolundan eziyeti kaldırmak
- Dargınları barıştırmak
- Bir Müslümanın cenazesine katılmak
- Bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 Fatiha okuyup, başa ve yüze sürmek
- Yüz kere Ayetel Kürsi be yüz kere de İhlas-ı Şerif okumak
- Aşure pişirmek
AŞURE GÜNÜNDE 10 KİŞİYE SELAM VERMEK FAZİLETİ NEDİR?
Peygamber efendimiz (s.a.v) bir Hadis-i Şerifinde "Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." demiştir.
Aşure gününde 10 kişiye selam vermenin çok sevap olduğu biliniyor. Bu selamı yüz yüze, telefonla arayarak veya mesaj yoluyla verseniz bile aynı sevaba ulaşırsınız.