Dinimizde faziletleriyle önemli yeri olan Muharrem ayı, 9 Ağustos 2021 tarihi itibarı ile başladı. Dinimizce özel olan bu günü ibadet ve oruçla geçirmek isteyen Müslümanlar, aşure gününde yapılması gereken ibadetleri ve yerine getirilen sünnetlerin faziletlerini merak ediyor. Peki Aşure günü yapılması gerekenler nelerdir? Aşure günü 10 kişiye selam vermek fazileti nedir?

AŞURE GÜNÜ YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Muharrem ayı içerisinde bulunan Aşure gününde yapılması tavsiye edilen ve uygulandığı takdirde sevap kazanılacağı bilinen davranışları ve sünnetleri maddeler halinde derledik.

Tevbe istiğfarda bulunmak

Nafile namaz kılmak

Sıla-i Rahim yapmak (Akrabayı arayıp sormak)

Sadaka vermek

Gusül almak

Sürme çekmek

Çoluk çocuğa bolluk yapmak

Bir kişiye su içirmek

Tırnak kesmek

Bin kere İhlas suresi okumak

En az 10 Müslümana selam vermek

Yolunu kaybetmişe yol göstermek

Sinirine hakim olup, sakin olmak

Müslümanların yolundan eziyeti kaldırmak

Dargınları barıştırmak

Bir Müslümanın cenazesine katılmak

Bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 Fatiha okuyup, başa ve yüze sürmek

Yüz kere Ayetel Kürsi be yüz kere de İhlas-ı Şerif okumak

Aşure pişirmek

AŞURE GÜNÜNDE 10 KİŞİYE SELAM VERMEK FAZİLETİ NEDİR?

Peygamber efendimiz (s.a.v) bir Hadis-i Şerifinde "Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." demiştir.

Aşure gününde 10 kişiye selam vermenin çok sevap olduğu biliniyor. Bu selamı yüz yüze, telefonla arayarak veya mesaj yoluyla verseniz bile aynı sevaba ulaşırsınız.