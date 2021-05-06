ASUS duyurdu! Zenfone 8 suya dayanıklı olacak

Kamerasındaki hareketli parçaları ile dikkat çeken Zenfone 8‘in özellikleri belli olmaya başladı. Teknoloji meraklılarının ilgiyle beklediği telefonun suya dayanıklı olacağı öğrenildi. ASUS yaptığı açıklama ile Zenfone 8‘in IP68 derecesine sahip olacağını doğruladı.

1,5 METRE DERİNLİĞE KADAR SUYA DAYANIKLI

ASUS, tarafından kompakt amiral gemisi telefon için yayınladığı en son teaserında, Zenfone 8’in IP68 derecesine sahip olacağı netleşti. Bu özellik telefonun toza, kire ve kuma dayanıklı olması anlamına geliyor. Ancak özelliğin sağladığı imkanlar bununla sınırlı değil. Aynı zamanda telefon suya dayanıklı bir nitelik kazanıyor. Söz konusu özellik sayesinde Zenfone 8, bir buçuk metre derinliğe kadar suya daldırılabildiği anlamına da geliyor.

DAHA ÖNCEDE DENENMİŞ ANCAK BAŞARI SAĞLANAMAMIŞTI

Zenfone 8, IP68 derecesine sahip ilk ASUS amiral gemisi olma şansını yakaladı. Suya dayanıklılık ASUS telefonlarda bulunan bir özellik olmadığı için marka için büyük bir avantaj oluşturdu. Daha önceki yıllarda suya dayanıklılık ile ilgili çalışmalar yapıldı ancak başarı sağlanamadı. Telefonlarda kamera görüntü kalitesi olumsuz etkilendiği için bu özellik telefonlarda kullanılamadı.

Zenfone 8'de ise gerekli tüm çalışmalar başarılı bir şekilde yürütülerek, suya dayanıklılık özelliği telefona eklendi. Marka şimdi ise tüm çalışmalarını bitirdi ve su altında da stabil bir performans vermeye devam ediyor.

ZENFONE 8'İN DİĞER ÖZELLİKLERİ

ASUS tarafından yapılan açıklamalarda Zenfone 8'in başka özellikleri hakkında da bilgiler verildi. Zenfone 8 bir ses jakına sahip olacak ve ön kamera için ekranın sol üst köşesinde bir delik bulunacak. Ayrıca bunlara ek olarak Zenfone 8 yüksek yenileme hızına ve Snapdragon 888 işlemciye sahip bir ekrana sahip olacak. Ancak cihazın satış fiyatı ve global pazarda ne zaman satışa çıkacağı henüz netlik kazanmadı.