Manisalı Uzman Doktor Cemal Yıldız'dan acı haber: Koronavirüse yenik düştü!ASVEL Lyon-Anadolu Efes maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS HABER CANLI YAYIN56 saatlik kısıtlama başladı! Peki kısıtlamada neler açık, nereler kapalı?On Numara çekiliş sonuçları 8 Ocak Cuma 2021 (MPİ)Pfizer da mı yalandı? Aşı olan doktor Gregory Michael, iki hafta sonra öldü!Trump'tan yeni çıkış: 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağım!Yılın bomba çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk fotoğraf: Aşkları herkesi kıskandıracak!Havin Özcan kimdir? Twitter Havin kim? | Havin Fırat Çakıroğlu paylaşımıSon Yaz 2. bölüm izle | Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?BioNTech, aşı çalışmalarına ara vermiyor: Koronavirüsten sonraki hedef MS hastalığı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. ASVEL Lyon-Anadolu Efes maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS HABER CANLI YAYIN

ASVEL Lyon-Anadolu Efes maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS HABER CANLI YAYIN

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL ile karşılaşacak. Peki, ASVEL Lyon-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ASVEL Lyon-Anadolu Efes maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS HABER CANLI YAYIN

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL ile karşılaşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı olan lacivert-beyazlılar, bu sezon bu kulvarda istediği performansı sergileyemiyor. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, 17 karşılaşmada 8 galibiyet ve 9 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, bu performansıyla haftaya 11. sırada girdi.

Fransa ekibi ise 5 galibiyet, 11 yenilgi ile 17. sırada yer alıyor.

ASVEL Lyon-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASVEL LYON-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Astroballe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. ASVEL Lyon-Anadolu Efes maçı beIN SPORTS HABER kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. 

Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 704. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 703 karşılaşmada 396 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 456. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 455 karşılaşmada 239 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT