ASVEL Lyon-Anadolu Efes maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS HABER CANLI YAYIN

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL ile karşılaşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı olan lacivert-beyazlılar, bu sezon bu kulvarda istediği performansı sergileyemiyor. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, 17 karşılaşmada 8 galibiyet ve 9 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, bu performansıyla haftaya 11. sırada girdi.

Fransa ekibi ise 5 galibiyet, 11 yenilgi ile 17. sırada yer alıyor.

ASVEL LYON-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Astroballe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. ASVEL Lyon-Anadolu Efes maçı beIN SPORTS HABER kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 704. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 703 karşılaşmada 396 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 456. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 455 karşılaşmada 239 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.