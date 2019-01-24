Asya Kupası'nda Japonya yarı finalde
2019 Asya Kupası çeyrek final mücadelesinde Japonya, Vietnam'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
2019 Asya Kupası çeyrek final mücadelesinde Japonya, Vietnam'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
Dubai'de bulunan El-Maktoum Stadı'nda gerçekleşen ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında etkili oynayan Japonya, 57'nci dakikada Ritsu Doan'ın penaltıdan kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Japonya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.
DHA
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