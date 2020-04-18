Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

KUALA LUMPUR/CAKARTA (AA) - Malezya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kapsamında Çin'in tecrübelerinden yararlanmak için Çin’den 8 uzman doktoru ülkeye getirtti.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Malezya'nın Kovid-19 ile mücadelede Çin ile ortak hareket edeceği vurgulanırken, alanında uzman doktorların Malezyalı sağlık yetkililerine yardımda bulunacağı belirtildi.



Öte yandan hükümet, ülkedeki Kovid-19 krizini müzakere etmek üzere parlamentoyu 18 Mayıs'ta bir günlüğüne olağanüstü toplama kararı aldı.



Parlamento Sekreteri Rıdvan Rahmat, özel oturumda sadece hükümetin Kovid-19 salgınına yönelik politikalarının tartışılacağını, diğer konuların konuşulmayacağını belirtti.



Malezya genelindeki toplam Kovid-19 vaka sayısı, 54 kişiye virüs teşhisi konmasıyla 5 bin 305'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 artarak 88 oldu.



Malezya'da 18 Mart’ta ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağından bu yana en az günlük vaka artışını yaşadı.



- Singapur'da bir günde 942 yeni vaka



Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 942 artarak 5 bin 992'ye yükseldi.



Sağlık Bakanlığı, toplam vakaların yüzde 86'sının ülkedeki yabancı işçilerden oluştuğunu açıkladı.



Yabancı işçilerin büyük çoğunluğunun hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kaldığı için virüs kapma riskinin yüksek olduğu belirtildi.



- Endonezya’da vaka sayısı 6 bini geçti



Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, ülkede son 24 saatte vaka sayısının 325 artarak 6 bin 248'e, vefat sayısının da 15 artışla 535'e ulaştığını belirtti.



Yurianto, iyileşenlerin sayısının ise 24 artışla 631 olduğu bilgisini paylaştı.



Öte yandan Batı Cava Valisi Rıdvan Kamil, diğer çeşitli bölgelere ek olarak Sağlık Bakanlığının onayıyla Bandung bölgesinde de zaruri olmayan hizmetlerin sınırlandırılmasını içeren geniş kapsamlı sosyal kısıtlamaların 22 Nisan'dan itibaren uygulanacağını bildirdi.



Ülkede, sosyal kısıtlama uygulamaları için bölge yetkililerinin Sağlık Bakanlığına talepte bulunması gerekiyor.

- Japonya'da toplam vaka sayısı 11 bine yükseldi

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 462 artarak 11 bin 23'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 235'e çıktı.

- Tayland'da son 24 saatte Kovid-19’dan yaşamını yitiren yok

Kovid-19 salgınının büyük oranda kontrol altına alındığı Tayland'da ise son 24 saatte vaka sayısı 33 artarak 2 bin 733 oldu.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmazken toplam iyileşen sayısı da 1787'ye çıktı.

Filipinler'de de son 24 saatte vaka sayısı 209 artarak 6 bin 87 oldu.



Son 24 saatte 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 397'ye ulaştığı ülkede, toplam taburcu edilen hasta sayısı da 516 olarak açıklandı.

Kaynak: AA