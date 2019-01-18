Asya piyasaları gümrük vergilerinin kaldırılacağı söylentileriyle yükseldi
Asya'da hisse senedi piyasaları, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılacağı söylentileri etkisiyle yükseldi.
Asya'da hisse senedi piyasaları, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılacağı söylentileri etkisiyle yükseldi.
Asya hisse senedi piyasalarında durum şöyle;
- Shanghai Composite yüzde 0.79,
Shenzen Composite yüzde 0.63,
- Hanf Seng yüzde 1.04,
- Nikkei yüzde 0.88,
- Kospi Composite yüzde 0.61 ve
- S&P yüzde 0.10 arttı.
Dolar, Japon yeni karşısında yüzde 0.10 kazanımla 109 bin 3450 değerine yükseldi.
DHA
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