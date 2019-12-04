Asya piyasaları ticaret endişeleriyle düştü
Asya hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve ABD arasındaki ticaret anlaşmasının 2020 yılındaki ABD başkanlık seçimleri sonrasında imzalanmasını tercih ettiğini söylemesinin oluşturduğu ticaret endişeleri etkisiyle düştü.
Asya hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve ABD arasındaki ticaret anlaşmasının 2020 yılındaki ABD başkanlık seçimleri sonrasında imzalanmasını tercih ettiğini söylemesinin oluşturduğu ticaret endişeleri etkisiyle düştü.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- Nikkei yüzde 1.05,
- Hang Seng yüzde 1.04,
- Shanghai Composite yüzde 0.39,
- Shenzen Composite yüzde 0.06,
- Kospi Composite yüzde 0.81 ve
- S&P yüzde 1.58 düştü.
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT