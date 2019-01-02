Asya piyasaları yeni yıla düşüşle başladı

Doğu Asya ve Avustralya piyasaları yılın ilk işlem gününe, Çin'den gelen, 2017 yılının Mayıs ayından bu yana ilk defa düşüş gösteren imalat verileri etkisiyle büyük düşüşlerle başladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayvan'ın Çin'e katılması konusunda askeri müdahalenin de bir seçenek olduğunu söyledi.

Asya hisse senedi piyasalarında genel durum şöyle;

- Kuzey Kore Kospi kapanışta yüzde 1.52,

- Çin'de Shanghai yüzde 1.18,

- Shenzen yüzde 1.24,

- Hang Seng yüzde 2.76,

- S&P yüzde 1.57 düştü.

DHA