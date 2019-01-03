İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Asya piyasaları yılın ikinci gününde de kayıpta

Asya piyasaları yılın ikinci gününde de kayıpta

Avrupa ve ABD hisse senedi piyasalarında görülen uçucu yönelim etkisiyle Asya piyasaları güne kayıplarla devam ediyor.

Asya piyasaları yılın ikinci gününde de kayıpta

Avrupa ve ABD hisse senedi piyasalarında görülen uçucu yönelim etkisiyle Asya piyasaları güne kayıplarla devam ediyor. Özellikle Çin'de etkisinin büyük olacağı tahmin edilen ekonomik yavaşlama etkisiyle hisse senedi piyasaları hafif düştü.

Asya hisse senedi piyasalarında genel durum şöyle;

- Güney Kore'de Kospi yüzde 0.12,

- Çin'de Shanghai yüzde 0.06,

- Shenzen yüzde 0.32 ve

- Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0.72 düştü.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.