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  3. At eti yemiş olabilirsiniz! Düzce'de, baba oğul 20 atı kesip satmışlar!

At eti yemiş olabilirsiniz! Düzce'de, baba oğul 20 atı kesip satmışlar!

Düzce'de jandarma ekipleri ihbar üzerine, bir depoya baskın düzenledi. At kesip satışa sunan Ali D. ve oğlu Ahmet D.'yi suçüstü yakalandı.

At eti yemiş olabilirsiniz! Düzce'de, baba oğul 20 atı kesip satmışlar!

Korkunç olay, Düzce'nin Gölyaka ilçesi Kemeryanı Mahallesi'nde yaşandı. Ali D. ile oğlu Ahmet D.'nin at kesimi yaptıkları ve kesilen etlerin satışa sunulduğu, atlardan geri kalan iskeletlerin de Melen Nehri kenarına atıldığı öğrenildi. Ulaşılan bilgiler doğrultusunda Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Baba oğulun korkunç tezgahı, evlerinin yanındaki depoya yapılan baskın sonucu ortaya çıktı. 

At eti yemiş olabilirsiniz! Düzce'de, baba oğul 20 atı kesip satmışlar!

20 ATI KESİP PİYASAYA SUNMUŞLAR

Jandarmanın baskını üzerine baba ve oğlu suçüstü yakalandı. Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri 2872 sayılı Çevre kanunu kapsamında "belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yer üstü ve yer altı sularına, sulama ve drenaj alanlarına atık boşaltmaktan" 193 bin TL idari ceza uyguladı.

Düzce 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararınca Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile Ali D.'e ait evin ahır ve eklentilerinde arama yapılan baba ve oğlu hakkında adli işlem başlatıldı.

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