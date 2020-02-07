ATA AÖF bütünleme sınavına girenler merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Açıklandı mı? ATAAÖF bütünleme sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Şubat'ta başlayan bütünleme sınavları 19 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Ardından sonuçların en geç iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR 2020?

2021 güz yarıyılı sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) sistemi üzerinden tüm öğrencilere ilan edilecek.

Sisteme girebilmek için öğrencilerin öncelikle https://obs.atauni.edu.tr/ adresine giriş yapmaları, akabinde karşılarına ekran üzerinden TC kimlik no ve parola yardımı ile öğrenci sistemine giriş yapmaları gerekiyor.

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Bütünleme sınavları tamamlanmadan soru ve cevapları erişime açılmamaktadır. 19 Şubat günü soru ve cevap kağıdının yayımlanması beklenmektedir. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

ATA AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler.