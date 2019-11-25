ATA AÖF sınavlarına girenler internette araştırma yapmaa başladı. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019? Vize sınav sonuçları açıklandı mı? Tüm merak edilenler haberimizde...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sınavı sonuçları bugün açıklandı. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi'nden (OBS) erişime açıldı.

ATA AÖF ARA SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ara sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı.

Sınav sorularına itiraz öğrenciler tarafından Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra 20 Kasım 2019'a kadar iletildi. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacak.

ATA AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

ATA AÖF SINAV SÜRESİ NE KADARDIR?

ATA AÖF'te Tüm dersler için sınav süresi 30 dakikadır. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70'tir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara (vize) sınavı: 16-17 Kasım 2019

Yarıyıl Sonu (final) sınavı: 28-29 Aralık 2019

Bütünleme Sınavı: 1-2 Şubat 2020

ATA AÖF'DE BAŞARI NOTU HESAPLAMASINDA SINAVLARIN KATKISI NASIL?

Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.