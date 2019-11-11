ATA AÖF sımab giriş yerleri uzun bir beklemenin ardından yayımlandı. Peki ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman 2019? ATA AÖF sınavları ne zaman?Tüm merak edilenler haberimizde...

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 ATA AÖF vize sınavı 16-17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Final sınavı 28-29 Aralık'ta, bütünleme sınavı ise 01-02 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.

Bahar dönemi vize sınavı 28-29 Mart, final sınavı 16-17 Mayıs, bütünleme sınavı ise 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2019-2020 yılı mezuniyet üç ders sınavı: 26 Temmuz 2020 (saat: 15:00)

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ATA AÖF SINAVINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELER?

Tüm dersler için sınav süresi 30 dakikadır.

Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70'tir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.

FOTOĞRAFLI ve ONAYLI KİMLİK BELGESİ: T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesidir.

Ayrıca;

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,

Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde "9 ile başlayan" Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, Içişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Işleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı "Geçici Kimlik Belgesi" bulunan öğrenciler sınava alınabilir.

ATA-AÖF öğrenci kimlik kartı olmayanlar, sayılan diğer kimlik kartlarından biriyle sınava girebilirler

Bu iki belgeden (Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi) herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.

Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmenize engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girebilirsiniz.

ATA AÖF LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI NELERDİR?

Ön Lisans Programları

1.Adalet

2.Bankacılık ve Sigortacılık

3.Çağrı Merkezi Hizmetleri

4.Dış Ticaret

5.Halkla İlişkiler ve Tanıtım

6.İlahiyat

7.İşletme Yönetimi

8.Lojistik

9.Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

10.Reklamcılık

11.Sağlık Kurumları İşletmeciliği

12-İş Sağlığı ve Güvenliği

Lisans Programları

1.Halkla İlişkiler ve Tanıtım

2.İşletme

3.Sosyal Hizmet

4.Sosyoloji

Atatürk Üniversitesi İkinci Üniversite kapsamı hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

ÖSYM'nin Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerde hâlen ögrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,

• Önlisans ögrencileri/mezunları önlisans programlarına,

• Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına,

• Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,

• Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Baskanlıgı'ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir.