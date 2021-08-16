Ata Demirer kötü haberi duyurdu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı

Uzun süredir Marmaris'te yaşayan ünlü oyuncu Ata Demirel, evinde düştü. Ata Demirer'in ayak bileği zarar görünce apar topar hastaneye kaldırılarak operasyon geçirdi.

1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kaza haberini duyuran Demirer, "Sevgili dostlar ,talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden bir operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon gayet başarılı geçti iyiyim" dedi.

FİLM ÇEKİMLERİ ERTELENDİ

Geçirdiği talihsiz kaza sonrası yeni filmi Bursa Bülbülü'nün çekimlerinin ertelendiğini açıklayan oyuncu, "Maalesef bu durum bizi sonbaharda çekmeyi planladığımız Bursa Bülbülü filmimizin setini ileri bir tarihe ertelemek zorunda bıraktı. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere" ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncunun paylaşımının altı sevenlerinden geçmiş olsun yorumlarıyla dolarken, Yetka Kopan, Serra Yılmaz, Koray Avcı ve Ebru Cündübeyoğlu gibi isimler de yorum yaptı.