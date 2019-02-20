Ata Demirer ve Aslı Turanlı'nın aralarındaki 26 yaş farkından dolayı bayağı konuşulmuştu. Yaklaşık bir aydır birlikte olan çift hakkında ayrılık iddiaları baş göstermeye başladı. Peki Ata Demirer ve Aslı Turanlı ayrıldı mı? Neden ayrıldılar?

ATA DEMİRER VE ASLI TURANLI AYRILDI MI, NEDEN AYRILDILAR?

46 yaşındaki komedyen Ata Demirer, 1 aydır 26 yaş küçük oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşıyordu. İkili ilişkilerini sosyal medyadan ilan etmişti. Bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Ata Demirer ile Aslı Turanlı Instagram’da birbirlerini takipten çıkardı. İkili bununla da kalmayıp birlikte çekildikleri fotoğrafları da sildi.

AŞKLARINI BÖYLE İLAN ETMİŞLERDİ

Ata Demirer, sosyal medya hesabından oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı ile ilk fotoğrafını paylaşarak aşklarını herkese duyurdu. Son günlerde Ata Demirer’in oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşadığı dedikoduları kulaktan kulağa yayılmıştı.

Aslı Turanlı, geçtiğimiz günlerde bir film galasında muhabirlerin " Ata ile aşk yaşıyor musunuz" sorusuna “Öyle bir şey yok” diye cevap vermişti.

KALP EMOJİSİYLE KARŞILIK VERDİ

Sosyal medya hesabından Aslı Turanlı'nın fotoğrafına kalp emojisi göndererek aralarında yaşandığı iddia edilen aşk dedikolarını doğrulamış oldu. Aslı Turanlı ise Ata Demirer'in kalpli yorumuna öpücük emojisi göndererek cevap verdi.

ASLI TURANLI KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Aslı Turanlı, 1995 yılında dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol aldı. Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı ‘Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi. Arka Sokaklar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Daha önce Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona ‘Şeker Kız’ diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini söylemişti.