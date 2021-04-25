Denizli'nin geleneksek lezzeti ’Tatlı maya’ bu Ramazan da sofraları süslediKahramanmaraş'ta bir baharatçının deposuna girmek isteyen 4 kişi tutuklandıGeleneksel Türk İşleme Sanatı Kursu pandemide kadınlara moral olduAfyon'da kısıtlama saatinde trafik kazası: 2 araç kavşakta birbirine girdi!Kartal’da bir kafede kısıtlamayı hiçe sayan 21 kişiye ceza yağdıSamsun’da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındıSON DAKİKA! Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer yakalandı!25 Nisan 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'taSON DAKİKA! Arnavutköy'de yangın: 4 kişi hayatını kaybetti!Bitlis Hizan'da korkutan deprem!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ata Demirer'den yıllar sonra gelen 'Avrupa Yakası' itirafı!

Ata Demirer'den yıllar sonra gelen 'Avrupa Yakası' itirafı!

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan Ata Demirer, yıllar önce rol adlığı 'Avrupa Yakası' adlı diziye ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Ata Demirer'den yıllar sonra gelen 'Avrupa Yakası' itirafı!

Ata Demirer, katıldığı programda,bilinmeyenlerinden bahsederken, dönemine damga vuran 'Avrupa Yakası' dizisine ilişkin itiraflarda bulundu.

"KADROYU GÖRÜNCE HATA ETMİŞİM DEDİM"

Hülya Koçyiğit'in program konuğu olan başarılı oyuncu Ata Demirer, Avrupa Yakası'nın hayatındaki dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyerek, kendisine gelen ilk rol teklifini reddettiğini söyledi.

Demirer, "Önce hayır demek zorunda kalmıştım. Kendimce ya turnelerde ben çok yoruluyorum, mutluyum da şimdi sırası değil beni affedin gibi bir şey söyledim. Yarım ağızla... Bir tarafım da oynasana diyor. 'Avrupa Yakası'nın ilk yönetmeni Hakan Algün beni aradı dedi ki: Bak hata yapıyorsun, bir gel dedi.

Bir gittim platoya, Sinan Çetin'in yanına, bir demo çekmişler, seyrettirdiler. İçeri girerken Gazanfer ağabeyi gördüm. Ben tabi öyle düşünemedim. Kadroyu saydılar ama canlı görmek başka bir şey kayıtta. Tamam dedim oynuyorum, elimde ne varsa koyacağım 'ben hata yapmışım' dedim. Çok da iyi oldu, iyi ki de oynadım, benim hayatıma yeni bir dönüm noktası kattı." ifadelerini kullandı.

Ata Demirer'den yıllar sonra gelen 'Avrupa Yakası' itirafı!

"GÜLSE'NİN SENARYOLARI DERS GİBİDİR"

Birçok kişi tarafından tanınmaya başlaması, gösterilerin kapasitesinin artmasının ve senaryo yazmayı da burada öğrendiğini dile getiren oyuncu, "O kadar çok senaryo okudum ki, Gülse'nin senaryoları bir de gerçekten ders gibidir. Durum komedileri, komedi senaryosunun dinamiğini, çatısını fark etmeden öğrenmişim.

Orada okuya okuya bir antrenman oldu ve dizi biter bitmez 'Eyyvah Eyvah'ı yazdım. Uzun yıllardır bir örneğini görmedik Gülse haricinde, sitcom yapan daha gelmedi." dedi.

Ata Demirer'den yıllar sonra gelen 'Avrupa Yakası' itirafı!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT