Ata Demirer'den yıllar sonra gelen 'Avrupa Yakası' itirafı!

Ata Demirer, katıldığı programda,bilinmeyenlerinden bahsederken, dönemine damga vuran 'Avrupa Yakası' dizisine ilişkin itiraflarda bulundu.

"KADROYU GÖRÜNCE HATA ETMİŞİM DEDİM"

Hülya Koçyiğit'in program konuğu olan başarılı oyuncu Ata Demirer, Avrupa Yakası'nın hayatındaki dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyerek, kendisine gelen ilk rol teklifini reddettiğini söyledi.

Demirer, "Önce hayır demek zorunda kalmıştım. Kendimce ya turnelerde ben çok yoruluyorum, mutluyum da şimdi sırası değil beni affedin gibi bir şey söyledim. Yarım ağızla... Bir tarafım da oynasana diyor. 'Avrupa Yakası'nın ilk yönetmeni Hakan Algün beni aradı dedi ki: Bak hata yapıyorsun, bir gel dedi.

Bir gittim platoya, Sinan Çetin'in yanına, bir demo çekmişler, seyrettirdiler. İçeri girerken Gazanfer ağabeyi gördüm. Ben tabi öyle düşünemedim. Kadroyu saydılar ama canlı görmek başka bir şey kayıtta. Tamam dedim oynuyorum, elimde ne varsa koyacağım 'ben hata yapmışım' dedim. Çok da iyi oldu, iyi ki de oynadım, benim hayatıma yeni bir dönüm noktası kattı." ifadelerini kullandı.

"GÜLSE'NİN SENARYOLARI DERS GİBİDİR"

Birçok kişi tarafından tanınmaya başlaması, gösterilerin kapasitesinin artmasının ve senaryo yazmayı da burada öğrendiğini dile getiren oyuncu, "O kadar çok senaryo okudum ki, Gülse'nin senaryoları bir de gerçekten ders gibidir. Durum komedileri, komedi senaryosunun dinamiğini, çatısını fark etmeden öğrenmişim.

Orada okuya okuya bir antrenman oldu ve dizi biter bitmez 'Eyyvah Eyvah'ı yazdım. Uzun yıllardır bir örneğini görmedik Gülse haricinde, sitcom yapan daha gelmedi." dedi.