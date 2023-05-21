ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir"

ATA ittifakı partisinin ortak cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi ittifaka destek vereceği beklenirken, ittifakta çok ilginç bir gelişme yaşandı. İttifakı partilerinden Adalet Partisi'nin genel başkanı Vecdet Öz, ittifakın resmen sona erdiğini açıkladı. Öz, her partinin kendi kararını verebileceğini belirtti.

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ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir"

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur tutumunun ne olacağı merakla beklenirken, ittifakın bileşeni Adalet Partisi'nin genel başkanı Vecdet Öz'den son dakika açıklaması geldi.

ATA ittifakı sona erdi, " her parti istediği kararı verir"

"ATA İTTİFAKI RESMEN DAĞILDI"

Halk TV'de konuşan Öz "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Her parti istediği kararı verir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" dedi.

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