ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir" ATA ittifakı partisinin ortak cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi ittifaka destek vereceği beklenirken, ittifakta çok ilginç bir gelişme yaşandı. İttifakı partilerinden Adalet Partisi'nin genel başkanı Vecdet Öz, ittifakın resmen sona erdiğini açıkladı. Öz, her partinin kendi kararını verebileceğini belirtti.