‘Ata Yurdundan Anayurduna Kırgız Kardeşler Van’da buluştu

VAN (İHA) – "Ata yurdundan Anayurduna Kırgız Kardeşler Van'da Buluşuyor" projesi kapsamında 15 günlük bir eğitimle Kırgızlı çocuklara geleneksel müzik aletleri tanıtıldı. Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de katıldı.

Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği arasında ortaklaşa düzenlenen ve Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı ile Ulupamir Mahallesi Muhtarlığının destek verdiği proje kapsamında Ulupamir Mahallesinde program düzenlendi. Çocukların hünerlerini yerinde görmek için Ulupamir Mahallesine gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i Kırgızlı gençler ellerindeki Türk bayrakları eşliğinde mahalle girişinde atlı birliklerle karşıladı. Çocukların eğitmenleri nezaretinde sergiledikleri oyun ve çaldıkları enstrümanları hayranlıkla izleyen Vali Bilmez'e Ulupamir Mahalle Muhtarı Eyüphan Koşar tarafından kaftan, kalpak, kemer ve kırbaç hediye edildi.

Vali Bilmez, 15 gündür Ulupamir Mahallesinde devam eden çalışmanın sonunda Kırgız asıllı Türk vatandaşı çocukların gördükleri eğitim sonunda görsel bir şölen sergilendiğini belirterek, "Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyük elçiliği arasında ortaklaşa düzenlenen ve Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı ile Ulupamir Mahallesi muhtarlığının destek verdiği proje kapsamında Ata yurdundan Anayurduna Kırgız Kardeşler Van-Erciş'te bir araya geldi. Kırgızlıların geleneksel müzik aletleri burada çocuklarımıza tanıtılarak eğitimi verildi. İnşallah Kırgız kültürü Ulupamir'de yaşamaya devam edecek. Türk İslam kültürünün temel bir parçası olan Kırgız kültürü inşallah buradan dünyanın dört bir yanına yayılacak, gelişecek ve Türk kültürünün o mozaiği içinde güzel bir ahenk ile yaşayacak, temsil edilecek ve Kırgızlıların hoşgörüsünü, fikir zenginliğini dünyada temsil edecek. Bu projede görev alan hocalarımıza özellikle teşekkür eder emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Açıklamaların ardından Vali Bilmez için Kırgızlı gençler tarafından at üzerinde Kökbörü (Buzkaşi)oyununu sergilendi. Vali Bilmez daha sonra Ulupamir Mahallesinden kara yolu ile Van'a hareket etti. Vali Bilmez'e program boyunca Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir ile kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: İHA