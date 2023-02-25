Ataa Jaber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ataa Jaber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ataa Jaber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ataa Jaber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ataa Jaber 3 Ekim 1994 tarihinde Majd al-Krum şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da גאבר עטאא şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ataa Jaber Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ataa Jaber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ataa Jaber'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ataa Jaber Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ataajaber23/

Ataa Jaber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ataa Jaber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ataa Jaber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ataa Jaber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Maccabi Haifa

2 Şubat 2015 yılında Bnei Sakhnin

30 Haziran 2015 yılında Maccabi Haifa

2 Şubat 2017 yılında Bnei Sakhnin

31 Ağustos 2021 yılında FC Ashdod

1 Temmuz 2022 yılında Neftçi Baku

Ataa Jaber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ataa Jaber şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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