Ataç’tan "Women In Power" projesine destek

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Women In Power-Kadının Gücü" projesi kapsamında, Eskişehir'e gelen yabancı kadın öğrenciler ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Women In Power - Kadının Gücü" projesi kapsamında ülkelerinden kentimize gelen kadın öğrenciler ile bir araya geldi. Başkan Ataç, "Women In Power - Kadının Gücü" projesinin geliştiricisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisi Nagehan Nur Uysal ve konuk öğrencileri makamında ağırladı. Buluşmada Uysal, Başkan Ataç'a proje hakkında bilgiler verirken Romanya, Yunanistan ve Kırgızistan'dan şehrimize gelen kadın öğrenciler de Başkan Ataç ile sohbet ederek kadınlara yönelik projeleri hakkında bilgiler aldı.

Projeden dolayı Uysal'ı tebrik eden Başkan Ataç da konuklarına ziyaretleri için teşekkür ederken, "Biz bu kentte kadınlarımızın mutlu olmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışma ve projeleri, ülkemize gelen konuklarımıza da anlatmaya çalışıyoruz. Çağdaş Türk kadınının tanınması için güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Nagehan Nur Uysal da konuk heyet adına Başkan Ataç'a destekleri ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Kaynak: İHA