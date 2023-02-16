Atakan Aybasti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atakan Aybasti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Atakan Aybasti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Atakan Aybasti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Atakan Aybasti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atakan Aybasti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atakan Aybasti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atakan Aybasti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atakan Aybasti 27 Temmuz 2000 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye,Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Atakan Aybastı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atakan Aybasti Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ANALYSIS SPORTAGENTS yapmaktadır. Atakan Aybasti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Atakan Aybasti'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Atakan Aybasti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/atakanaybast/

Atakan Aybastiboyu ve yaşı kaç

Atakan Aybasti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atakan Aybasti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Atakan Aybasti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atakan Aybasti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2019 yılında Darıca GB

20 Ocak 2022 yılında Kuşadasıspor

12 Ocak 2023 yılında Alanya Kestel

Atakan Aybasti kimdir

Atakan Aybasti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atakan Aybasti şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Orduspor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Atakan Aybasti nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Enzo Le Fee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Le Fee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enzo Le Fee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Le Fee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Omur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Omur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Omur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Omur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yvon Mvogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yvon Mvogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yvon Mvogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yvon Mvogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emirhan Koca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Koca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emirhan Koca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Koca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları