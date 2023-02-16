Atakan Aybasti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atakan Aybasti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atakan Aybasti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atakan Aybasti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atakan Aybasti 27 Temmuz 2000 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye,Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Atakan Aybastı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atakan Aybasti Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ANALYSIS SPORTAGENTS yapmaktadır. Atakan Aybasti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Atakan Aybasti'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Atakan Aybasti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/atakanaybast/

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Atakan Aybasti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atakan Aybasti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Atakan Aybasti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atakan Aybasti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2019 yılında Darıca GB

20 Ocak 2022 yılında Kuşadasıspor

12 Ocak 2023 yılında Alanya Kestel

Atakan Aybasti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atakan Aybasti şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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