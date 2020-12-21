Atakan Çelik ve Ecem Sena Bayır'ın düeti sosyal medyada büyük ses getirdi!

Dün akşam 66. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çok Güzel Hareketler 2'de Atakan Çelik ve Ecem Sena Bayır'ın skeç esnasında ''Adaletsiz Seçim'' adlı şarkıyla yaptığı düete sosyal medyadan çokça beğeni ve yorum yağdı. O anlar ise ekranlara anbean böyle yansıdı.