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Atakan Müjde kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

Fenerbahçe'nin transfer ağına takılan Atakan Müjde, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Atakan Müjde kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? İşte detaylar...

Atakan Müjde kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

Bu sezon Pendikspor'da gösterdiği performans ile gelecek vaat eden Atakan Müjde, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Pendikspor yönetimiyle bir araya gelen Fenerbahçeli yetkililer, 17 yaşındaki genç futbolcu için görüşmelere başladı. Transfer görüşmelerinin basına yansımasıyla birlikte Atakan Müjde ismi taraftarın da en merak ettiği isimler arasına girdi. Peki, Atakan Müjde kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? İşte detaylar...

ATAKAN MÜJDE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Genç futbolcu, 25 Ekim 2003 yılında Sakarya'nın Karasu ilçesinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ise henüz 10 yaşındayken Pendikspor altyapısında başlayan Müjde, merkez orta saha oyuncusu rolünde görev yapıyor. 

Geçtiğimiz yıl, Pendikspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Atakan Müjde'nin 2022 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon U17 ve U19'da forma giyen Atakan, performansıyla bu sezon A takım kadrosuna yükseldi. Misli.com 2. Lig'de 8 maça çıkan 17 yaşındaki oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta sahne aldı.

Güncel piyasa değeri 50 bin euro olan genç oyuncu, tekniği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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