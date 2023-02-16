Atakan Serin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atakan Serin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atakan Serin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atakan Serin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atakan Serin 28 Ekim 1999 tarihinde Edirne şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atakan Serin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Atakan Serin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Atakan Serin'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Atakan Serin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ataakn17/

Atakan Serin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atakan Serin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Atakan Serin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atakan Serin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2018 yılında Edirnespor

19 Eylül 2019 yılında Uzunköprüspor

3 Haziran 2021 yılında Erzincan Ulalar

1 Eylül 2021 yılında Edirnespor

Atakan Serin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atakan Serin şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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