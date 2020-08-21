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Atakan Üner kimdir? Kaç yaşında? Hangi takıma transfer oldu?

Siyah Beyazlı ekip, Altınordu'nun genç sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'in transferi için İzmir ekibiyle anlaşmaya vardığını duyurdu. Beşiktaş'ın bu hamleinin ardından Atakan Üner'in futbol kariyeri merak edilmeye başlandı. Tü detaylar haberimizde yer alıyor.

Atakan Üner kimdir? Kaç yaşında? Hangi takıma transfer oldu?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı arayarak Atakan Üner'in transferi için görüşme gerçekleştirdi. Bu haber futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Peki Atakan Üner kimdir? Hayatı ve futbol kariyerine dair detaylar haberimizde...

Atakan Üner kimdir? Kaç yaşında? Hangi takıma transfer oldu?

HÜSEYİN ATAKAN ÜNER KİMDİR?

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'nun, 2 sezon önce Denizlispor'dan transfer ettiği Hüseyin Atakan Üner merkez orta saha, forvet arkası ve sol kanatta görev yapıyor. 1999 doğumlu futbolcu, futbola Denizlispor altyapısında başladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 775 Bin Euro olan Hüseyin Atakan Üner, geçtiğimiz sezon Altınordu ile 34 resmi maça çıkarken 4 gol attı ve 8 de asist yaptı.

Atakan Üner kimdir? Kaç yaşında? Hangi takıma transfer oldu?

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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