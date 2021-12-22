Atakaş Hatayspor 1 - 3 İttifak Holding Konyaspor | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanan maçlarla devam etti. Bu kapsamda Atakaş Hatayspor, karşı karşıya geldi.

3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kale önünde Ahmet Çalık'ın geri pasında topu kapan El Kaabi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

18. dakikada sağ kanattan Atakaş Hatayspor'un geliştirdiği atakta Popov'un ortasında, ceza sahası içinde El Kaabi'ye gelen topu kaleci Sehic, kontrol etmeyi başardı.

28. dakikada sol kanattan taç çizgisi yanından Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

29. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı.. Sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mpoku, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in vuruşunda, kaleci Munir son anda uzanarak topu kornere çeldi.

45. dakikada ceza çizgisi dışından Serdar Gürler'in çektiği şutta, üst direğe çarparak dönen topu kaleci Munir, kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Mücadelede kazanan taraf İttifak Holding Konyaspor oldu. Maçta rakibini 3-1'lik skorla geçen Konyaspor, zirve takibini sürdürdü.

Bu sonuçla İttifak Holding Konyaspor puanını 36'ya yükseltirken, Atakaş Hatayspor 29 puanda kaldı.

Konya temsilcisine galibiyeti getiren goller 29 ve 54'te Paul-Jose Mpoku ve 90+2'de Ahmed Hassan'dan geldi. Atakaş Hatayspor'un tek sayısını ise 3. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti.

Hatayspor'da 31. dakikada Sam Adekugbe ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ahmet Çalık ve Serdar Gürler Beşiktaş'a karşı yok

81'de ise Konyasporlu Ahmet Çalık direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 27 yaşındaki stoper, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Ayrıca 68. dakikada sarı kart gören Konyasporlu Serdar Gürler de Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Bilal Gölen

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Sackey (Dk. 85 Kamara), Muhammed Mert (Dk. 36 Bülent Cevahir - Dk. 85 Kamil Ahmet Çörekçi), Sadık Baş (Dk. 46 Lobjanidze), El Kaabi, Diouf

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Mpoku (Dk. 70 Michalak), Bytyqi (Dk. 75 Ahmed Hassan), Rahmanovic (Dk. 83 Adil Demirdağ), Serdar Gürler (Dk. 69 Soner Dikmen), Cikalleshi

Goller: Dk. 3. El Kaabi (Atakaş Hatayspor) Dk. 29 ve Dk. 54 Mpoku, Dk. 90+3 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 31 Adekugbe (Atakaş Hatayspor), Dk. 81 Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Sehic, Dk. 68 Serdar Gürler, Dk. 71 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 57 Fatih Kurucuk, Dk. 69 Sackey (Atakaş Hatayspor)