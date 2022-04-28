Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Atakaş Hatayspor ile Altay arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Atakaş Hatayspor –Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ATAKAŞ HATAYSPOR – ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Atakaş Hatayspor - Altay maçı 30 Nisan 2022 Cumartesi günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Özgür Ertem yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.