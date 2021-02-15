Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 25. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 14.02.2021 16:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: Atakaş Hatayspor Aytemiz Alanyaspor 0 0 Atakaş Hatayspor Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.02.2021 16:00

Atakaş Hatayspor Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri

Turgut Doman(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Erhan Kutlu(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Serkan Olguncan(avar)

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 14. Pablo Renan Dos Santos, 6. Jean Claude Bıllong, 3. Alexandros Katranıs, 90. Strahıl Venkov Popov, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 28. Adama Traore, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 16. Mesut Çaytemel, 2. Burak Can Çamoğlu, 12. Youssouf Kone, 19. Muhammed Mert, 5. Isaac Sackey, 23. Abdurrahman Canlı, 10. Selim Ilgaz, 30. Mohammed Kesselly Kamara

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 6. Ceyhun Gülselam, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

30. Serkan Kırıntılı, 5. Fatih Aksoy, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 25. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 24 16 3 5 49 19 51 30 2 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 51 21 3 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 48 24 4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 45 7 5 Alanyaspor 24 12 6 6 40 23 42 17 6 Hatayspor 24 11 6 7 39 29 39 10 7 Gaziantep FK 24 10 8 6 37 29 38 8 8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 37 6 9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 31 -5 10 Göztepe 24 7 8 9 34 31 29 3 11 Yeni Malatyaspor 23 7 8 8 29 30 29 -1 12 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 28 -3 13 Konyaspor 23 7 6 10 29 28 27 1 14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 26 -12 15 Kasımpaşa 24 7 5 12 26 38 26 -12 16 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 25 -11 17 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 25 -13 18 Başakşehir FK 24 6 6 12 28 43 24 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 19 -13 21 Denizlispor 24 4 6 14 22 43 18 -21

Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları