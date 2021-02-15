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Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 25. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 14.02.2021 16:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:

ATAKAŞ HATAYSPOR AYTEMİZ ALANYASPOR
Atakaş Hatayspor Aytemiz Alanyaspor
0 0

Atakaş Hatayspor Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.02.2021 16:00

Atakaş Hatayspor Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri

Turgut Doman(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Erhan Kutlu(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Serkan Olguncan(avar)

ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 14. Pablo Renan Dos Santos, 6. Jean Claude Bıllong, 3. Alexandros Katranıs, 90. Strahıl Venkov Popov, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 28. Adama Traore, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 16. Mesut Çaytemel, 2. Burak Can Çamoğlu, 12. Youssouf Kone, 19. Muhammed Mert, 5. Isaac Sackey, 23. Abdurrahman Canlı, 10. Selim Ilgaz, 30. Mohammed Kesselly Kamara

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 6. Ceyhun Gülselam, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

30. Serkan Kırıntılı, 5. Fatih Aksoy, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 25. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray24163549195130
2Fenerbahçe24163547265121
3Beşiktaş23153550264824
4Trabzonspor2413653124457
5Alanyaspor24126640234217
6Hatayspor24116739293910
7Gaziantep FK2410863729388
8Fatih Karagümrük2410773731376
9Antalyaspor237106232831-5
10Göztepe247893431293
11Yeni Malatyaspor23788293029-1
12Sivasspor236107262928-3
13Konyaspor2376102928271
14Çaykur Rizespor246810294126-12
15Kasımpaşa247512263826-12
16Kayserispor246711172825-11
17BB Erzurumspor246711233625-13
18Başakşehir FK246612284324-15
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü235414263919-13
21Denizlispor244614224318-21

Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları

12.02.2021Çaykur Rizespor0-2BB Erzurumspor
13.02.2021Kayserispor0-0MKE Ankaragücü
13.02.2021Fatih Karagümrük1-2Fenerbahçe
13.02.2021Trabzonspor1-0Gaziantep FK
14.02.2021Hatayspor0-0Alanyaspor
14.02.2021Konyaspor2-0Denizlispor
14.02.2021Galatasaray2-1Kasımpaşa
14.02.2021Göztepe2-1Başakşehir FK
15.02.2021Gençlerbirliği Beşiktaş
15.02.2021Antalyaspor Yeni Malatyaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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