Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 25. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 14.02.2021 16:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:
|Atakaş Hatayspor
|Aytemiz Alanyaspor
|0
|0
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Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Antakya Atatürk Stadı - Hatay
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.02.2021 16:00
Atakaş Hatayspor Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri
Turgut Doman(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Erhan Kutlu(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Serkan Olguncan(avar)
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 14. Pablo Renan Dos Santos, 6. Jean Claude Bıllong, 3. Alexandros Katranıs, 90. Strahıl Venkov Popov, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 28. Adama Traore, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 16. Mesut Çaytemel, 2. Burak Can Çamoğlu, 12. Youssouf Kone, 19. Muhammed Mert, 5. Isaac Sackey, 23. Abdurrahman Canlı, 10. Selim Ilgaz, 30. Mohammed Kesselly Kamara
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 6. Ceyhun Gülselam, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
30. Serkan Kırıntılı, 5. Fatih Aksoy, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor
Teknik Sorumlu
Semih Tokatlı
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Süper Lig 25. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|24
|16
|3
|5
|49
|19
|51
|30
|2
|Fenerbahçe
|24
|16
|3
|5
|47
|26
|51
|21
|3
|Beşiktaş
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|48
|24
|4
|Trabzonspor
|24
|13
|6
|5
|31
|24
|45
|7
|5
|Alanyaspor
|24
|12
|6
|6
|40
|23
|42
|17
|6
|Hatayspor
|24
|11
|6
|7
|39
|29
|39
|10
|7
|Gaziantep FK
|24
|10
|8
|6
|37
|29
|38
|8
|8
|Fatih Karagümrük
|24
|10
|7
|7
|37
|31
|37
|6
|9
|Antalyaspor
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|31
|-5
|10
|Göztepe
|24
|7
|8
|9
|34
|31
|29
|3
|11
|Yeni Malatyaspor
|23
|7
|8
|8
|29
|30
|29
|-1
|12
|Sivasspor
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|28
|-3
|13
|Konyaspor
|23
|7
|6
|10
|29
|28
|27
|1
|14
|Çaykur Rizespor
|24
|6
|8
|10
|29
|41
|26
|-12
|15
|Kasımpaşa
|24
|7
|5
|12
|26
|38
|26
|-12
|16
|Kayserispor
|24
|6
|7
|11
|17
|28
|25
|-11
|17
|BB Erzurumspor
|24
|6
|7
|11
|23
|36
|25
|-13
|18
|Başakşehir FK
|24
|6
|6
|12
|28
|43
|24
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|23
|5
|4
|14
|26
|39
|19
|-13
|21
|Denizlispor
|24
|4
|6
|14
|22
|43
|18
|-21
Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları
|12.02.2021
|Çaykur Rizespor
|0-2
|BB Erzurumspor
|13.02.2021
|Kayserispor
|0-0
|MKE Ankaragücü
|13.02.2021
|Fatih Karagümrük
|1-2
|Fenerbahçe
|13.02.2021
|Trabzonspor
|1-0
|Gaziantep FK
|14.02.2021
|Hatayspor
|0-0
|Alanyaspor
|14.02.2021
|Konyaspor
|2-0
|Denizlispor
|14.02.2021
|Galatasaray
|2-1
|Kasımpaşa
|14.02.2021
|Göztepe
|2-1
|Başakşehir FK
|15.02.2021
|Gençlerbirliği
|Beşiktaş
|15.02.2021
|Antalyaspor
|Yeni Malatyaspor