Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 36. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 20.04.2021 19:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Atakaş Hatayspor - Fraport-tav Antalyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu: Atakaş Hatayspor Fraport-tav Antalyaspor 3 2 Atakaş Hatayspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.04.2021 19:00

Atakaş Hatayspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri

Bahattin Şimşek(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Cevdet Kömürcüoğlu(avar)

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 6. Jean Claude Bıllong, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 3. Alexandros Katranıs, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 4. Soner Örnek, 16. Mesut Çaytemel, 41. Joseph Akomadı, 2. Burak Can Çamoğlu, 5. Isaac Sackey, 19. Muhammed Mert, 23. Abdurrahman Canlı, 30. Mohammed Kesselly Kamara

Teknik Sorumlu

Goller

Aaron Salem Boupendza,19.dk (f), Mame Bıram Dıouf,55.dk (p), Aaron Salem Boupendza,67.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Mame Bıram Dıouf 90+5.dk, Sarı Kart Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Aabıd Rayane 84.dk, Aaron Salem Boupendza 89.dk, Adama Traore 59.dk

Oyuna Girenler

Isaac Sackey 84.dk, Mohammed Kesselly Kamara 89.dk, Muhammed Mert 59.dk

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 5. Bahadır Öztürk, 7. Doğukan Sinik, 10. Lukas Josef Podolskı, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 17. Serdar Gürler, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 53. Mert Yılmaz, 88. Hakan Özmert, 99. Ali Eren İyican

Yedekler

1. Doğukan Özkan, 35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 11. Dever Akeem Orgıll, 14. Boza Jean Armel Drole, 15. Mevlüt Han Ekelik, 19. Ufuk Akyol, 28. Omar İmeri, 96. Fehmi Koç

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

Amılton Mınervıno Da Sılva,46.dk (f), Alfredo Kulembe Rıbeıro,86.dk (p)

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

Hakan Özmert 28.dk, Doğukan Sinik 54.dk

Oyuna Girenler

Ufuk Akyol 28.dk, Dever Akeem Orgıll 54.dk

Süper Lig 36. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 72 37 2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 3 Galatasaray 33 20 5 8 65 32 65 33 4 Trabzonspor 34 16 11 7 41 32 59 9 5 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 53 14 6 Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 52 15 7 Gaziantep FK 33 13 12 8 49 39 51 10 8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 51 7 9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 50 9 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 42 -10 12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 42 -11 13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 41 -3 14 Yeni Malatyaspor 33 8 13 12 40 45 37 -5 15 MKE Ankaragücü 33 10 7 16 41 53 37 -12 16 Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 37 -13 17 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 35 -17 18 Başakşehir FK 33 8 9 16 36 53 33 -17 19 Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 32 -26 20 BB Erzurumspor 34 7 10 17 35 58 31 -23 21 Denizlispor 33 6 8 19 31 58 26 -27

Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları