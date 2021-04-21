Manisa'da hastaneler dezenfekte ediliyorOruç tutamayanlar ne kadar para vermeli 2021 Diyanet? | Fitre ücreti 2021Camia isminin anlamı nedir, Camia ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kar sularının taşıdığı çöpler toplanıyor, Bursa’da barajlarda hummalı temizlikHüma isminin anlamı nedir, Hüma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yaylada yangın çıktı: 2 ağıl kullanılamaz hale geldiİl Sağlık Müdürü'nden korkutan açıklama "Malatya’da yoğun bakımlarda doluluk oranı artıyor"Durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildiErep isminin anlamı nedir, Erep ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afife isminin anlamı nedir, Afife ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 36. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 20.04.2021 19:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Atakaş Hatayspor - Fraport-tav Antalyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:

ATAKAŞ HATAYSPOR FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Atakaş Hatayspor Fraport-tav Antalyaspor
3 2

Atakaş Hatayspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.04.2021 19:00

Atakaş Hatayspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri

Bahattin Şimşek(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Cevdet Kömürcüoğlu(avar)

ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 6. Jean Claude Bıllong, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 3. Alexandros Katranıs, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 4. Soner Örnek, 16. Mesut Çaytemel, 41. Joseph Akomadı, 2. Burak Can Çamoğlu, 5. Isaac Sackey, 19. Muhammed Mert, 23. Abdurrahman Canlı, 30. Mohammed Kesselly Kamara

Teknik Sorumlu

Goller

Aaron Salem Boupendza,19.dk (f), Mame Bıram Dıouf,55.dk (p), Aaron Salem Boupendza,67.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Mame Bıram Dıouf 90+5.dk, Sarı Kart Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Aabıd Rayane 84.dk, Aaron Salem Boupendza 89.dk, Adama Traore 59.dk

Oyuna Girenler

Isaac Sackey 84.dk, Mohammed Kesselly Kamara 89.dk, Muhammed Mert 59.dk

FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 5. Bahadır Öztürk, 7. Doğukan Sinik, 10. Lukas Josef Podolskı, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 17. Serdar Gürler, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 53. Mert Yılmaz, 88. Hakan Özmert, 99. Ali Eren İyican

Yedekler

1. Doğukan Özkan, 35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 11. Dever Akeem Orgıll, 14. Boza Jean Armel Drole, 15. Mevlüt Han Ekelik, 19. Ufuk Akyol, 28. Omar İmeri, 96. Fehmi Koç

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

Amılton Mınervıno Da Sılva,46.dk (f), Alfredo Kulembe Rıbeıro,86.dk (p)

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

Hakan Özmert 28.dk, Doğukan Sinik 54.dk

Oyuna Girenler

Ufuk Akyol 28.dk, Dever Akeem Orgıll 54.dk

Süper Lig 36. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş34226672357237
2Fenerbahçe34216761346927
3Galatasaray33205865326533
4Trabzonspor34161174132599
5Hatayspor341581157435314
6Alanyaspor341571252375215
7Gaziantep FK331312849395110
8Sivasspor34121574740517
9Fatih Karagümrük341311104940509
10Göztepe351211125148473
11Çaykur Rizespor34101212445442-10
12Antalyaspor3591511364742-11
13Konyaspor34101113424541-3
14Yeni Malatyaspor3381312404537-5
15MKE Ankaragücü3310716415337-12
16Kasımpaşa3491015375037-13
17Kayserispor3481115264335-17
18Başakşehir FK338916365333-17
19Gençlerbirliği348818346032-26
20BB Erzurumspor3471017355831-23
21Denizlispor336819315826-27

Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları

20.04.2021Sivasspor0-0Beşiktaş
20.04.2021Kayserispor2-2Gençlerbirliği
20.04.2021Fatih Karagümrük1-1Göztepe
20.04.2021Çaykur Rizespor5-3Konyaspor
20.04.2021Hatayspor3-2Antalyaspor
21.04.2021MKE Ankaragücü Denizlispor
21.04.2021BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor
21.04.2021Galatasaray Trabzonspor
22.04.2021Alanyaspor Gaziantep FK
22.04.2021Kasımpaşa Başakşehir FK
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT