Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 36. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 20.04.2021 19:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
Atakaş Hatayspor - Fraport-tav Antalyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:
|Atakaş Hatayspor
|Fraport-tav Antalyaspor
|3
|2
Atakaş Hatayspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Atakaş Hatayspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Antakya Atatürk Stadı - Hatay
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.04.2021 19:00
Atakaş Hatayspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri
Bahattin Şimşek(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Cevdet Kömürcüoğlu(avar)
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 6. Jean Claude Bıllong, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 3. Alexandros Katranıs, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 4. Soner Örnek, 16. Mesut Çaytemel, 41. Joseph Akomadı, 2. Burak Can Çamoğlu, 5. Isaac Sackey, 19. Muhammed Mert, 23. Abdurrahman Canlı, 30. Mohammed Kesselly Kamara
Teknik Sorumlu
Goller
Aaron Salem Boupendza,19.dk (f), Mame Bıram Dıouf,55.dk (p), Aaron Salem Boupendza,67.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mame Bıram Dıouf 90+5.dk, Sarı Kart Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro 90+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Aabıd Rayane 84.dk, Aaron Salem Boupendza 89.dk, Adama Traore 59.dk
Oyuna Girenler
Isaac Sackey 84.dk, Mohammed Kesselly Kamara 89.dk, Muhammed Mert 59.dk
Fraport-tav Antalyaspor İlk 11
25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 5. Bahadır Öztürk, 7. Doğukan Sinik, 10. Lukas Josef Podolskı, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 17. Serdar Gürler, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 53. Mert Yılmaz, 88. Hakan Özmert, 99. Ali Eren İyican
Yedekler
1. Doğukan Özkan, 35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 11. Dever Akeem Orgıll, 14. Boza Jean Armel Drole, 15. Mevlüt Han Ekelik, 19. Ufuk Akyol, 28. Omar İmeri, 96. Fehmi Koç
Teknik Sorumlu
Kazım Ersun Yanal
Goller
Amılton Mınervıno Da Sılva,46.dk (f), Alfredo Kulembe Rıbeıro,86.dk (p)
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
Hakan Özmert 28.dk, Doğukan Sinik 54.dk
Oyuna Girenler
Ufuk Akyol 28.dk, Dever Akeem Orgıll 54.dk
Süper Lig 36. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|34
|22
|6
|6
|72
|35
|72
|37
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|3
|Galatasaray
|33
|20
|5
|8
|65
|32
|65
|33
|4
|Trabzonspor
|34
|16
|11
|7
|41
|32
|59
|9
|5
|Hatayspor
|34
|15
|8
|11
|57
|43
|53
|14
|6
|Alanyaspor
|34
|15
|7
|12
|52
|37
|52
|15
|7
|Gaziantep FK
|33
|13
|12
|8
|49
|39
|51
|10
|8
|Sivasspor
|34
|12
|15
|7
|47
|40
|51
|7
|9
|Fatih Karagümrük
|34
|13
|11
|10
|49
|40
|50
|9
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|12
|12
|44
|54
|42
|-10
|12
|Antalyaspor
|35
|9
|15
|11
|36
|47
|42
|-11
|13
|Konyaspor
|34
|10
|11
|13
|42
|45
|41
|-3
|14
|Yeni Malatyaspor
|33
|8
|13
|12
|40
|45
|37
|-5
|15
|MKE Ankaragücü
|33
|10
|7
|16
|41
|53
|37
|-12
|16
|Kasımpaşa
|34
|9
|10
|15
|37
|50
|37
|-13
|17
|Kayserispor
|34
|8
|11
|15
|26
|43
|35
|-17
|18
|Başakşehir FK
|33
|8
|9
|16
|36
|53
|33
|-17
|19
|Gençlerbirliği
|34
|8
|8
|18
|34
|60
|32
|-26
|20
|BB Erzurumspor
|34
|7
|10
|17
|35
|58
|31
|-23
|21
|Denizlispor
|33
|6
|8
|19
|31
|58
|26
|-27
Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları
|20.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Beşiktaş
|20.04.2021
|Kayserispor
|2-2
|Gençlerbirliği
|20.04.2021
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Göztepe
|20.04.2021
|Çaykur Rizespor
|5-3
|Konyaspor
|20.04.2021
|Hatayspor
|3-2
|Antalyaspor
|21.04.2021
|MKE Ankaragücü
|Denizlispor
|21.04.2021
|BB Erzurumspor
|Yeni Malatyaspor
|21.04.2021
|Galatasaray
|Trabzonspor
|22.04.2021
|Alanyaspor
|Gaziantep FK
|22.04.2021
|Kasımpaşa
|Başakşehir FK