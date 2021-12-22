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Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor canlı izle | Hatayspor - Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding  Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor canlı izle | Hatayspor - Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor canlı izle | Hatayspor - Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanan maçlarla devam ediyor.  Bu kapsamda  Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek veya takip etmek isteyenler için  Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor canlı izle | Hatayspor - Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki başlıklarına haberimizde yer verdik. 

ATAKAŞ HATAYSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında  Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan maç, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 17.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Bilal Gölen yapıyor.

ATAKAŞ HATAYSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR CANLI İZLE 

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında  Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor arasındaki maç, BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

HATAYSPOR İLK 11

1. MUNIR MOHAND MOHAMEDI
5. ISAAC SACKEY
7. RUBEN TIAGO RODRIGUES RIBEIRO
19. MUHAMMED MERT
22. FATİH KURUCUK
23. SAMUEL AYOMIDE ADEKUGBE
25. AYOUB EL KAABİ
53. BURAK ÖKSÜZ
77. SADIK BAŞ
90. STRAHIL VENKOV POPOV
92. MAME BIRAM DIOUF

 Yedekler

31. ABDULLAH YİĞİTER
11. SABA LOBJANIDZE
12. KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
20. MOHAMMED KESSELLY KAMARA
61. BÜLENT CEVAHİR
73. OSMAN CAN GÜLERYÜZ
87. EREN FANSA
95. DYLAN CYPRİEN SAINT LOUIS
99. BERTUĞ ÖZGÜR YILDIRIM

 Teknik Sorumlu

ÖMER ERDOĞAN

KONYASPOR İLK 11

13. İBRAHİM SEHIC
6. AHMET YILMAZ ÇALIK
7. ZYMER BYTYQI
8. AMAR RAHMANOVIC
10. SERDAR GÜRLER
12. GUILHERME HAUBERT SITYA
17. SOKOL CİKALLESHİ
18. AMIR HADZIAHMETOVIC
40. PAUL-JOSE MPOKU EBUNGE
42. ABDÜLKERİM BARDAKCI
89. NEJC SKUBIC

 Yedekler

54. ERTEN ERSU
4. ADİL DEMİRBAĞ
5. MARIN ANICIC
9. AHMED HASSAN MOHAMED ABDEL MONEM MOHAMED MAHGOUB
14. SONER DİKMEN
23. ENDRI ÇEKIÇI
25. ALPER ULUDAĞ
26. BARIŞ YARDIMCI
49. AHMET KARADEMİR
77. KONRAD HUBERT MICHALAK

Teknik Sorumlu

İLHAN PALUT

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