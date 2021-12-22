Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek veya takip etmek isteyenler için Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor canlı izle | Hatayspor - Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki başlıklarına haberimizde yer verdik.

ATAKAŞ HATAYSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan maç, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 17.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Bilal Gölen yapıyor.

ATAKAŞ HATAYSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR CANLI İZLE

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor arasındaki maç, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

HATAYSPOR İLK 11

1. MUNIR MOHAND MOHAMEDI

5. ISAAC SACKEY

7. RUBEN TIAGO RODRIGUES RIBEIRO

19. MUHAMMED MERT

22. FATİH KURUCUK

23. SAMUEL AYOMIDE ADEKUGBE

25. AYOUB EL KAABİ

53. BURAK ÖKSÜZ

77. SADIK BAŞ

90. STRAHIL VENKOV POPOV

92. MAME BIRAM DIOUF

Yedekler

31. ABDULLAH YİĞİTER

11. SABA LOBJANIDZE

12. KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

20. MOHAMMED KESSELLY KAMARA

61. BÜLENT CEVAHİR

73. OSMAN CAN GÜLERYÜZ

87. EREN FANSA

95. DYLAN CYPRİEN SAINT LOUIS

99. BERTUĞ ÖZGÜR YILDIRIM

Teknik Sorumlu

ÖMER ERDOĞAN

KONYASPOR İLK 11

13. İBRAHİM SEHIC

6. AHMET YILMAZ ÇALIK

7. ZYMER BYTYQI

8. AMAR RAHMANOVIC

10. SERDAR GÜRLER

12. GUILHERME HAUBERT SITYA

17. SOKOL CİKALLESHİ

18. AMIR HADZIAHMETOVIC

40. PAUL-JOSE MPOKU EBUNGE

42. ABDÜLKERİM BARDAKCI

89. NEJC SKUBIC

Yedekler

54. ERTEN ERSU

4. ADİL DEMİRBAĞ

5. MARIN ANICIC

9. AHMED HASSAN MOHAMED ABDEL MONEM MOHAMED MAHGOUB

14. SONER DİKMEN

23. ENDRI ÇEKIÇI

25. ALPER ULUDAĞ

26. BARIŞ YARDIMCI

49. AHMET KARADEMİR

77. KONRAD HUBERT MICHALAK

Teknik Sorumlu

İLHAN PALUT