Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 16. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 02.01.2021 19:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
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Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:
|Atakaş Hatayspor
|İttifak Holding Konyaspor
|2
|1
Atakaş Hatayspor İttifak Holding Konyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Antakya Atatürk Stadı - Hatay
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.01.2021 19:00
Atakaş Hatayspor İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri
Alper Ulusoy(hakem), Mehmet Kısal(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Erdinç Sezertam(avar)
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 3. Alexandros Katranıs, 6. Jean Claude Bıllong, 8. Aabıd Rayane, 9. Aaron Salem Boupendza, 14. Pablo Renan Dos Santos, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 90. Strahıl Venkov Popov, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
33. Yavuz Buğra Boyar, 34. Akın Alkan, 2. Burak Can Çamoğlu, 4. Soner Örnek, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 10. Selim Ilgaz, 16. Mesut Çaytemel, 20. Mirkan Aydın, 23. Abdurrahman Canlı, 55. Yusuf Abdioğlu
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 23. Artem Kravets, 42. Abdülkerim Bardakcı, 88. Erdon Dacı, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
34. Eray Birniçan, 54. Erten Ersu, 11. Denı Mılosevıc, 15. Uğur Demirok, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 48. Emre Pehlivan, 49. Ahmet Karademir, 77. Şener Kaya
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 16. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|2
|Galatasaray
|15
|9
|3
|3
|25
|10
|30
|15
|3
|Gaziantep FK
|15
|7
|7
|1
|28
|17
|28
|11
|4
|Beşiktaş
|14
|9
|1
|4
|29
|19
|28
|10
|5
|Hatayspor
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|27
|5
|6
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|7
|Fatih Karagümrük
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|6
|8
|Yeni Malatyaspor
|15
|5
|5
|5
|19
|20
|20
|-1
|9
|Trabzonspor
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|20
|-3
|10
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|11
|Konyaspor
|15
|5
|4
|6
|19
|16
|19
|3
|12
|Çaykur Rizespor
|14
|5
|4
|5
|20
|22
|19
|-2
|13
|Kasımpaşa
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|-5
|14
|Sivasspor
|15
|4
|6
|5
|15
|18
|18
|-3
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|18
|-9
|16
|Başakşehir FK
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|16
|-6
|17
|MKE Ankaragücü
|15
|4
|3
|8
|19
|23
|15
|-4
|18
|Gençlerbirliği
|14
|4
|3
|7
|14
|23
|15
|-9
|19
|Denizlispor
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|13
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|13
|-13
|21
|Kayserispor
|14
|2
|4
|8
|9
|19
|10
|-10
Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları
|02.01.2021
|MKE Ankaragücü
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|02.01.2021
|Galatasaray
|0-0
|Antalyaspor
|02.01.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Gaziantep FK
|02.01.2021
|Alanyaspor
|3-0
|Başakşehir FK
|02.01.2021
|Hatayspor
|2-1
|Konyaspor
|02.01.2021
|Sivasspor
|2-2
|Denizlispor
|03.01.2021
|Çaykur Rizespor
|Gençlerbirliği
|03.01.2021
|Fatih Karagümrük
|Trabzonspor
|03.01.2021
|Kayserispor
|Beşiktaş
|04.01.2021
|Kasımpaşa
|Fenerbahçe