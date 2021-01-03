Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 16. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 02.01.2021 19:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu: Atakaş Hatayspor İttifak Holding Konyaspor 2 1 Atakaş Hatayspor İttifak Holding Konyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.01.2021 19:00

Atakaş Hatayspor İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri

Alper Ulusoy(hakem), Mehmet Kısal(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Erdinç Sezertam(avar)

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 3. Alexandros Katranıs, 6. Jean Claude Bıllong, 8. Aabıd Rayane, 9. Aaron Salem Boupendza, 14. Pablo Renan Dos Santos, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 90. Strahıl Venkov Popov, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

33. Yavuz Buğra Boyar, 34. Akın Alkan, 2. Burak Can Çamoğlu, 4. Soner Örnek, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 10. Selim Ilgaz, 16. Mesut Çaytemel, 20. Mirkan Aydın, 23. Abdurrahman Canlı, 55. Yusuf Abdioğlu

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 23. Artem Kravets, 42. Abdülkerim Bardakcı, 88. Erdon Dacı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 54. Erten Ersu, 11. Denı Mılosevıc, 15. Uğur Demirok, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 48. Emre Pehlivan, 49. Ahmet Karademir, 77. Şener Kaya

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 16. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 30 15 2 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 30 15 3 Gaziantep FK 15 7 7 1 28 17 28 11 4 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 28 10 5 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 27 5 6 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 21 6 8 Yeni Malatyaspor 15 5 5 5 19 20 20 -1 9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 20 -3 10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 11 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 19 3 12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 19 -2 13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 19 -5 14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 18 -3 15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 18 -9 16 Başakşehir FK 15 4 4 7 21 27 16 -6 17 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 15 -4 18 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 15 -9 19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 13 -10 20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 13 -13 21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 10 -10

Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları