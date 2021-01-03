Anbean kameralara yansıdı! TEM Otoyolu'nda tekme tokat kavga!Memur ve emekli maaşı zammı 2021! Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu mu, ne kadar?Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile yok diyen' Profesör Bingür Sönmez'e dava!Sokağa çıkma kısıtlamasında kayınbiraderi ve kardeşlerini vurdu!Mutasyonlu koronavirüs Türkiye'de! Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz uyardı: İki kere önlem alınÇaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?The Guardian açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılına damga vuracakBugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2021 Pazar maç programı
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 16. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 02.01.2021 19:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:

ATAKAŞ HATAYSPOR İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Atakaş Hatayspor İttifak Holding Konyaspor
2 1

Atakaş Hatayspor İttifak Holding Konyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.01.2021 19:00

Atakaş Hatayspor İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri

Alper Ulusoy(hakem), Mehmet Kısal(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Erdinç Sezertam(avar)

ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 3. Alexandros Katranıs, 6. Jean Claude Bıllong, 8. Aabıd Rayane, 9. Aaron Salem Boupendza, 14. Pablo Renan Dos Santos, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 90. Strahıl Venkov Popov, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

33. Yavuz Buğra Boyar, 34. Akın Alkan, 2. Burak Can Çamoğlu, 4. Soner Örnek, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 10. Selim Ilgaz, 16. Mesut Çaytemel, 20. Mirkan Aydın, 23. Abdurrahman Canlı, 55. Yusuf Abdioğlu

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 23. Artem Kravets, 42. Abdülkerim Bardakcı, 88. Erdon Dacı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 54. Erten Ersu, 11. Denı Mılosevıc, 15. Uğur Demirok, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 48. Emre Pehlivan, 49. Ahmet Karademir, 77. Şener Kaya

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 16. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor1693427123015
2Galatasaray1593325103015
3Gaziantep FK1577128172811
4Beşiktaş1491429192810
5Hatayspor158342217275
6Fenerbahçe148242720267
7Fatih Karagümrük145632317216
8Yeni Malatyaspor15555192020-1
9Trabzonspor15555161920-3
10Göztepe154742118193
11Konyaspor155461916193
12Çaykur Rizespor14545202219-2
13Kasımpaşa15546182319-5
14Sivasspor15465151818-3
15Antalyaspor16466152418-9
16Başakşehir FK15447212716-6
17MKE Ankaragücü15438192315-4
18Gençlerbirliği14437142315-9
19Denizlispor15348162613-10
20BB Erzurumspor16349162913-13
21Kayserispor1424891910-10

Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları

02.01.2021MKE Ankaragücü3-1Yeni Malatyaspor
02.01.2021Galatasaray0-0Antalyaspor
02.01.2021BB Erzurumspor1-1Gaziantep FK
02.01.2021Alanyaspor3-0Başakşehir FK
02.01.2021Hatayspor2-1Konyaspor
02.01.2021Sivasspor2-2Denizlispor
03.01.2021Çaykur Rizespor Gençlerbirliği
03.01.2021Fatih Karagümrük Trabzonspor
03.01.2021Kayserispor Beşiktaş
04.01.2021Kasımpaşa Fenerbahçe
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT