Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Atakaş Hatayspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ATAKAŞ HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir maçı 5 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ATAKAŞ HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev alacak.