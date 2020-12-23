Atakaş Hatayspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 13. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Trabzonspor ile 22.12.2020 16:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Atakaş Hatayspor, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Atakaş Hatayspor, Trabzonspor maç sonucu: Atakaş Hatayspor Trabzonspor 0 1 Atakaş Hatayspor Trabzonspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Atakaş Hatayspor, Trabzonspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.12.2020 16:00

Atakaş Hatayspor Trabzonspor Maçının Hakemleri

Abdulkadir Bitigen(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Serkan Ok(avar)

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 3. Alexandros Katranıs, 6. Jean Claude Bıllong, 8. Aabıd Rayane, 9. Aaron Salem Boupendza, 14. Pablo Renan Dos Santos, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 90. Strahıl Venkov Popov, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

33. Yavuz Buğra Boyar, 34. Akın Alkan, 2. Burak Can Çamoğlu, 4. Soner Örnek, 5. Isaac Sackey, 10. Selim Ilgaz, 16. Mesut Çaytemel, 20. Mirkan Aydın, 23. Abdurrahman Canlı, 55. Yusuf Abdioğlu

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 19. Safa Kınalı, 22. Gaston Matıas Campı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 38. Ahmet Canbaz, 79. Benık Tunanı Afobe, 75. Faruk Can Genç

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 13. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 13 8 2 3 22 8 26 14 2 Galatasaray 13 8 2 3 23 10 26 13 3 Fenerbahçe 13 7 2 4 23 19 23 4 4 Beşiktaş 12 7 1 4 25 19 22 6 5 Gaziantep FK 12 5 6 1 20 15 21 5 6 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 21 -2 7 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 8 Trabzonspor 14 5 5 4 16 17 20 -1 9 Yeni Malatyaspor 12 5 4 3 16 13 19 3 10 Göztepe 14 4 6 4 20 17 18 3 11 Kasımpaşa 13 5 3 5 16 17 18 -1 12 Antalyaspor 13 4 5 4 14 16 17 -2 13 Konyaspor 12 4 3 5 15 12 15 3 14 Başakşehir FK 12 4 3 5 18 18 15 0 15 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 15 -3 16 Sivasspor 12 3 5 4 10 12 14 -2 17 Gençlerbirliği 12 3 3 6 10 18 12 -8 18 Kayserispor 12 2 4 6 6 14 10 -8 19 MKE Ankaragücü 12 2 3 7 14 20 9 -6 20 Denizlispor 12 2 3 7 11 21 9 -10 21 BB Erzurumspor 13 2 3 8 11 25 9 -14

Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları