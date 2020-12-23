Atakaş Hatayspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 13. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Trabzonspor ile 22.12.2020 16:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Atakaş Hatayspor, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
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Atakaş Hatayspor, Trabzonspor maç sonucu:
|Atakaş Hatayspor
|Trabzonspor
|0
|1
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Atakaş Hatayspor, Trabzonspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Antakya Atatürk Stadı - Hatay
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.12.2020 16:00
Atakaş Hatayspor Trabzonspor Maçının Hakemleri
Abdulkadir Bitigen(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Serkan Ok(avar)
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 3. Alexandros Katranıs, 6. Jean Claude Bıllong, 8. Aabıd Rayane, 9. Aaron Salem Boupendza, 14. Pablo Renan Dos Santos, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 90. Strahıl Venkov Popov, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
33. Yavuz Buğra Boyar, 34. Akın Alkan, 2. Burak Can Çamoğlu, 4. Soner Örnek, 5. Isaac Sackey, 10. Selim Ilgaz, 16. Mesut Çaytemel, 20. Mirkan Aydın, 23. Abdurrahman Canlı, 55. Yusuf Abdioğlu
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 19. Safa Kınalı, 22. Gaston Matıas Campı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 38. Ahmet Canbaz, 79. Benık Tunanı Afobe, 75. Faruk Can Genç
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 13. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|13
|8
|2
|3
|22
|8
|26
|14
|2
|Galatasaray
|13
|8
|2
|3
|23
|10
|26
|13
|3
|Fenerbahçe
|13
|7
|2
|4
|23
|19
|23
|4
|4
|Beşiktaş
|12
|7
|1
|4
|25
|19
|22
|6
|5
|Gaziantep FK
|12
|5
|6
|1
|20
|15
|21
|5
|6
|Hatayspor
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|21
|-2
|7
|Fatih Karagümrük
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|20
|6
|8
|Trabzonspor
|14
|5
|5
|4
|16
|17
|20
|-1
|9
|Yeni Malatyaspor
|12
|5
|4
|3
|16
|13
|19
|3
|10
|Göztepe
|14
|4
|6
|4
|20
|17
|18
|3
|11
|Kasımpaşa
|13
|5
|3
|5
|16
|17
|18
|-1
|12
|Antalyaspor
|13
|4
|5
|4
|14
|16
|17
|-2
|13
|Konyaspor
|12
|4
|3
|5
|15
|12
|15
|3
|14
|Başakşehir FK
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|15
|0
|15
|Çaykur Rizespor
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|15
|-3
|16
|Sivasspor
|12
|3
|5
|4
|10
|12
|14
|-2
|17
|Gençlerbirliği
|12
|3
|3
|6
|10
|18
|12
|-8
|18
|Kayserispor
|12
|2
|4
|6
|6
|14
|10
|-8
|19
|MKE Ankaragücü
|12
|2
|3
|7
|14
|20
|9
|-6
|20
|Denizlispor
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|9
|-10
|21
|BB Erzurumspor
|13
|2
|3
|8
|11
|25
|9
|-14
Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları
|18.12.2020
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Galatasaray
|19.12.2020
|Gaziantep FK
|3-1
|Fenerbahçe
|19.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|2-0
|Kasımpaşa
|19.12.2020
|Göztepe
|0-1
|Hatayspor
|19.12.2020
|Trabzonspor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|20.12.2020
|Beşiktaş
|4-0
|BB Erzurumspor
|20.12.2020
|Denizlispor
|1-0
|Alanyaspor
|20.12.2020
|Gençlerbirliği
|1-1
|MKE Ankaragücü
|21.12.2020
|Antalyaspor
|2-0
|Kayserispor
|21.12.2020
|Konyaspor
|0-1
|Sivasspor